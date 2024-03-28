Сегодня – Чистый четверг у католиков: что запрещено делать в этот день
Сегодня, 28 марта, римо-католики отмечают Чистый четверг. У православных и греко-католиков в этом году он приходится на 2 мая. По традиции, верующие в этот день начинают активно готовиться к Пасхе.
Люди молятся и идут в церковь, где священники рассказывают о страданиях Иисуса Христа перед распятием. Подробнее о том, что можно, а что запрещено делать в Чистый четверг, читайте на сайте LifeStyle 24.
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Чистый четверг
В Чистый четверг верующие вспоминают, как Сын Божий омыл ноги апостолам во время Тайной вечери. Кроме того, в церкви рассказывают об измене Иуды и молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Согласно Евангелию, именно в этот день появилось причастие. Во время обряда люди пробуют хлеб (плоть Иисуса Христа) и выпивают глоток вина (кровь Иисуса Христа).
Что нельзя делать
- Запрещено нарушать Пасхальный пост.
- Нельзя ссориться, сквернословить, злиться, обижаться и обманывать.
- Не стоит одалживать людям деньги или вещи.
- Не рекомендуется оставлять дом неубранным.
- Не нужно лениться и забивать голову плохими мыслями.
Что можно делать
- Убирать в доме: мыть окна, двери, пол, вытирать пыль.
- Готовить пасхальный стол: печь куличи и красить писанки.
- Купаться и заканчивать все дела, которые накопились. Ведь их не стоит переносить на Страстную пятницу.
- Выбрасывать старые, поломанные и ненужные вещи.
Народные приметы
- Ясная и теплая погода – к хорошим новостям.
- Если не уберете в доме, то притянете беды и несчастья.
- Если одолжите что-нибудь, то отпугнете счастье и успех.
- Солнечная погода – к теплой весне.
- Дождь – к холодному лету.