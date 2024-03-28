Сегодня – Чистый четверг у католиков: что запрещено делать в этот день

28 марта 2024, 07:00
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Сегодня, 28 марта, римо-католики отмечают Чистый четверг. У православных и греко-католиков в этом году он приходится на 2 мая. По традиции, верующие в этот день начинают активно готовиться к Пасхе.

Люди молятся и идут в церковь, где священники рассказывают о страданиях Иисуса Христа перед распятием. Подробнее о том, что можно, а что запрещено делать в Чистый четверг, читайте на сайте LifeStyle 24.

Кстати Самый строгий период Пасхального поста: что запрещено делать в Страстную неделю

Чистый четверг

В Чистый четверг верующие вспоминают, как Сын Божий омыл ноги апостолам во время Тайной вечери. Кроме того, в церкви рассказывают об измене Иуды и молитве Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Согласно Евангелию, именно в этот день появилось причастие. Во время обряда люди пробуют хлеб (плоть Иисуса Христа) и выпивают глоток вина (кровь Иисуса Христа).

Что нельзя делать

  • Запрещено нарушать Пасхальный пост.
  • Нельзя ссориться, сквернословить, злиться, обижаться и обманывать.
  • Не стоит одалживать людям деньги или вещи.
  • Не рекомендуется оставлять дом неубранным.
  • Не нужно лениться и забивать голову плохими мыслями.

Что можно делать

  • Убирать в доме: мыть окна, двери, пол, вытирать пыль.
  • Готовить пасхальный стол: печь куличи и красить писанки.
  • Купаться и заканчивать все дела, которые накопились. Ведь их не стоит переносить на Страстную пятницу.
  • Выбрасывать старые, поломанные и ненужные вещи.

Народные приметы

  • Ясная и теплая погода – к хорошим новостям.
  • Если не уберете в доме, то притянете беды и несчастья.
  • Если одолжите что-нибудь, то отпугнете счастье и успех.
  • Солнечная погода – к теплой весне.
  • Дождь – к холодному лету.
Автор: Марія Примич