Популярная украинская исполнительница Настя Каменских в очередной раз показала свою сексуальность. Она предстала перед камерой в черных трусиках и показала, как выглядит утром.

Настя Каменских относится к тем знаменитостям, которые не стесняются появляться перед камерой обнаженными. На личной странице артистки в инстаграме часто можно увидеть откровенные снимки,

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В утро пятницы NK в очередной раз похвасталась обнаженным телом. Она позировала перед зеркалом в спальне и показала, как выглядит после утренней тренировки. Настя изображена на фотографии в короткой белой футболке и черных трусиках. Такой look акцентировал внимание на изящной фигуре знаменитости и обнажил ее аппетитные ягодицы.

Вьющиеся волосы знаменитость собрала в пучок сверху, а на лицо не наносила косметику. Каменских показала натуральную красоту и продемонстрировала, что даже без макияжа может выглядеть великолепно.



Настя Каменских в черных трусиках / Instagram / @kamenskux

"Утренняя проверка формы после занятия спортом. Девушки, признавайтесь, вы также после каждой тренировки бежите к зеркалу, чтобы посмотреть, как круто подкачались за один раз? Мышцы действительно на некоторое время после тренировки заметно укрепляются. И когда утром позанимаешься и видишь результат, мотивация на весь день! Еще одна весомая причина делать физические упражнения сразу после пробуждения", – написала в заметке Настя.