Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик очаровала сеть элегантным образом. В первый день зимы знаменитость предстала перед камерой в стильных брюках и кофте.

Звезда опубликовала зажигательное видео на личной странице в инстаграме. Она и ее коллега Анатолий Анатолич станцевали в студии "Утра с Украиной". Конечно, особое внимание Лилия уделила своему образу.

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Look Лилии Ребрик

Телеведущая предстала перед камерой в необычайно красивом наряде. Видим на Ребрик черные укороченные брюки классического пошива с бантом на поясе. Также она надела полосатую черно-белую кофту. Такой look соединила с серыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке. Среди аксессуаров образ Лилии довершали изысканные часы и серьги черного цвета.

Белокурые волосы красавица собрала в прическу сзади, оставив лишь две пряди, которые мягко спадали на лицо и добавляли образу женственности. На лице звезда сделала макияж с тенями на веках и блеск на губах.

С первым днем зимы! Официально начинаю ждать Новый год. И помните, мы сами себе создаем настроение,

- написала в заметке Лилия.