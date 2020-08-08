Голливудская актриса не появлялась на публике в течение нескольких месяцев. Теперь Анджелину Джоли можно встретить на улицах Лос-Анджелеса вместе с детьми, когда она отправляется на шопинг. На днях папарацци сфотографировали ее с сыном Ноксом.

45-летняя Анджелина в очередной раз попала в объективы папарацци, когда делала покупки в одном из самых спокойных районов Лос-Анджелеса – Лос-Фелис. Также на фото, которые опубликовало издание Spletnik, Джоли позирует вместе с 12-летним сыном Ноксом.

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Именно Нокс чаще всего сопровождает звездную мамочку на шопинге. Поскольку актриса в последнее время почти не появляется на публике, то редкие кадры быстро разлетаются по сети и создают большой ажиотаж среди ее поклонников. В частности, внимание привлекают аутфиты знаменитости.

Летний look Анджелины Джоли

Для похода за покупками Джоли выбрала черный сарафан свободного кроя на бретелях, который объединила с кожаными босоножками в тон от бренда Gabriela Hearst. Стоимость такой обуви составляет 650 долларов. Дополнила летний look изысканными часами и сумкой, которую держала на плече. На лице голливудская знаменитость сделала легкий макияж, а роскошные волосы аккуратно уложила.

Анджелина Джоли вместе с детьми несколько месяцев находилась на самоизоляции в роскошном имении. Конечно, после того, как звезда решилась появляться на публике, она не забывает об индивидуальных средствах защиты, которые могут помочь уберечься от инфицирования коронавирусом. Актриса активно пропагандирует ношение защитных масок и не выходит из дома без них. На шопинг звезда отправилась в дизайнерской маске черного цвета с принтом от бренда Off-White. Такую маску можно приобрести за 105 долларов.

Нокс вместе со звездной мамой также изображен в черном одеянии и защитной маске на лице.