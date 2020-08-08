Голлівудська акторка не з'являлася на публіці протягом декількох місяців. Тепер Анджеліну Джолі можна зустріти на вулицях Лос-Анджелеса разом із дітьми, коли вона відправляється на шопінг. Днями папараці зазнімкували її з сином Ноксом.

45-річна Анджеліна вкотре потрапила в об'єктиви папараці, коли робила покупки в одному із найспокійніших районів Лос-Анджелеса – Лос-Феліс. Також на фото, які опублікувало видання Spletnik, Джолі позує разом із 12-річним сином Ноксом.

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Саме Нокс найчастіше супроводжує зіркову матусю на шопінгу. Оскільки акторка останнім часом майже не з'являється на публіці, то рідкісні кадри швидко розлітаються мережею та створюють неабиякий ажіотаж серед її прихильників. Зокрема, увагу привертають аутфіти знаменитості.

Літній look Анджеліни Джолі

Для походу за покупками Джолі обрала чорний сарафан вільного крою на бретелях, який поєднала зі шкіряними босоніжками в тон від бренду Gabriela Hearst. Вартість такого взуття становить 650 доларів. Доповнила літній look вишуканим годинником та сумкою, яку тримала на плечі. На обличчі голлівудська знаменитість зробила легкий макіяж, а розкішне волосся акуратно вклала.

Анджеліна Джолі разом із дітьми декілька місяців перебувала на самоізоляції у розкішному маєтку. Звісно, що після того, як зірка наважилася з'являтися на публіці, вона не забуває про індивідуальні засоби захисту, які можуть допомогти уберегтися від інфікування коронавірусом. Акторка активно пропагує носіння захисних масок і не виходить з дому без них. На шопінг зірка вирушила у дизайнерській масці чорного кольору з принтом від бренду Off-White. Таку маску можна придбати за 105 доларів.

Нокс разом із зірковою матусею також зображений у чорному вбранні та захисній масці на обличчі.