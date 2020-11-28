Украинская телеведущая Катя Осадчая продолжает покорять сеть красивыми образами. Для очередного выхода звезда выбрала черное роскошное платье, которое подчеркнуло стройность звезды.

На личной инстаграм-странице Катя Осадчая опубликовала новое фото. Успешная украинская телеведущая каждый раз поражает сеть роскошными и стильными образами, которые она демонстрирует на светских мероприятиях или прогулках по городу.

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Новый образ Кати Осадчей

Для нового выхода телеведущая выбрала total black look. Он состоял из длинного платья с лентами от плеч и блестками на юбке. Традиционно, образ Кати Осадчей дополняла стильная шляпка в тон с пером. Наряд сочетался с черными туфлями с острым носком на высоком каблуке.

Белокурые волосы Катя Осадчая забрала назад, уложив в элегантную прическу. Аутфит телеведущей завершал красивый макияж. Звезда подчеркнула глаза черными тенями, а губы накрасила бежевым блеском.

"Снимаем, чтобы в выходные вас развлекать", – написала Катя Осадчая под фото.

Поклонники благосклонно отреагировали на новый образ телеведущей: "Очень красиво", "Шедевральное платье", "Катя, всегда так хорошо выглядите!", "У вас всегда улыбка на лице", – написали фаны в комментариях.



Катя Осадчая / Instagram / @emrata