Украинская актриса, победительница проекта "Танцы со звездами 2019" и главная "Холостячка" страны Ксения Мишина стала четвертой судьей в 11 выпуске танцевального шоу. Девушка потрясла публику обольстительным образом.

Ксения Мишина является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе, ведь она стала первой "Холостячкой", за сердце которой на глазах у многомиллионной аудитории борются мужчины. На официальной странице проекта "Танцы со звездами" в инстаграме опубликовали зажигательное видео, где показали соблазнительный образ "Холостячки", которая в 11 выпуске присоединилась к тройке неизменных судей.

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Образ Ксении Мишиной

Актриса предстала перед телекамерами в обольстительном мини-платье черного цвета, с красиво декорированным верхом. Среди аксессуаров звезда дополнила свой look длинной золотистой серьгой. На лице она сделала насыщенный макияж в естественных тонах с акцентом на глазах. Длинные роскошные волосы убрала назад, сделав укладку, что добавляла образу сексуальности.

Во время эфира Ксения поддерживала поклонников и, как всегда, улыбалась. Она показывала искренние эмоции и стала прекрасной гостьей душевного "Семейного вечера" на "Танцах со звездами".