Американская телевизионная звезда Крисси Тейген 3 месяца назад могла в третий раз стать матерью, однако женщина потеряла ребенка на последнем триместре беременности. Она долгое время была в депрессии, однако сейчас решила показать, как выглядит ее тело.

35-летняя Крисси Тейген опубликовала на своей инстаграм-странице домашнее фото с собакой, на котором одета лишь в облегающее белье (вероятно, от бельевого бренда Ким Кардашян SKIMS), черный бюстгальтер и теплые носки. На ее лице отсутствовал макияж, а в качестве прически она выбрала легкий пучок. Звезда искренне целовала своего любимца и лаконично прокомментировала фото: "К черту!".

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Муж звезды – Джон Ледженд, а также другие друзья и фанаты поддержали женщину в ее откровениях. Несмотря на неидеальные формы тела Крисси, она не постыдилась продемонстрировать всему миру свои изменения. Именно за это и похвалили и поблагодарили ее фанаты.

Напомним, что после вторых родов знаменитость долго возвращалась в форму, однако на этот раз она, похоже, лучше занялась собой и не упала духом после горькой потери третьего малыша. Супруги Джон Ледженд и Крисси Тейген уже воспитывают двоих детей – 4-летнюю Луну и 2-летнего Майлза.