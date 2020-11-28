Звезда известного сериала "Игра престолов" и певец Джо Джонас 4 месяца назад впервые стали родителями. Стало известно, что супруги уже планируют второго ребенка, потому что хотят иметь большую семью.

24-летняя актриса "Игры престолов" Софи Тернер и 31-летний певец Джо Джонас планируют стать родителями во второй раз. В конце июля в звездной четы родилась дочь, но они хотят иметь большую семью. Об этом сообщает издание Us! Weekly.

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Джо Джонас и Софи Тернер поняли, что хотят жить в большой семье после того, как у них родился первенец. Это больше сблизило их. Пара привыкла к новой роли родителей и чувствует себя счастливой. К тому же, они пытаются ухаживать за ребенком вместе.

Джо и Софи уже пытаются зачать еще одного ребенка. Они были действительно очень рады пополнению. Рождение дочери сблизило их еще больше. Теперь они вместе мечтают о большой семье,

– сообщает издание.

Стоит отметить, что и Софи, и Джо выросли рядом с братьями. У певца их трое, а у актрисы – двое. Поэтому возможно, что звездные супруги берут пример со своих родителей.

Что известно о беременности Софи Тернер

Напомним, что о беременности Софи Тернер стало известно в начале февраля. Тогда будущие родители не афишировали это на публику, однако актриса спокойно прогуливалась по улицам города с округлым животом.