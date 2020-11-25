Голливудский актер Ченнинг Татум завершил работу над фильмом "Собака" (Dog). Сразу после окончания съемок знаменитый красавец подстриг коротко волосы и объяснил, почему сменил имидж.

Новый имидж Ченнинга Татума

Первым фото с обновленным имиджем Ченнинг Татум поделился с поклонниками в инстаграме. На черно-белом снимке можно увидеть, что актер действительно подстриг свою шевелюру и стал более брутальным благодаря новой стрижке.

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Уже в заметке Ченнинг Татум решил не скрывать, почему изменил свой образ. По его словам, съемки в фильме "Собака" были одними из самых тяжелых в его карьере, а потому благодаря стрижке он хотел избавиться от своего кинообраза.

"Нет ничего. Я имею в виду ничего лучшего, чем завершить самую тяжелую съемку в своей жизни, а потом побрить голову и отпустить восвояси своего персонажа. Это своеобразный ритуал освобождения себя. А быть свободным – это всегда мой приоритет", – написал Ченнинг Татум.



Ченнинг Татум сменил имидж / Фото Instagram / @channingtatum

Что известно о фильме "Собака"

В фильме "Собака" Ченнинг Татум сыграл рейнджера Бриггса, который со своей собакой Лулу отправляется в опасное путешествие. Главные герои преодолеют сотни километров вдоль побережья Тихого океана, чтобы вовремя приехать на похороны военного, который был первым хозяином пса.

По сюжету, Бриггс и Лулу проведут несколько дней вместе в машине, нарушат несколько законов и попытаются убежать от наркобаронов, которые под прикрытием фермерства выращивают марихуану. И это путешествие сможет помочь главному герою больше познать себя и измениться.

Сейчас Ченнинг Татум опубликовал первое фото со съемок драмы "Собака". В кадре можно увидеть авто, в котором происходило большенство съемок, и четвероногого коллегу актера.



Кадр из фильма "Собака"​/ Фото Instagram / @channingtatum