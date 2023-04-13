Как и чем удобрить клубнику: 10 эффективных методов, чтобы выросли плоды

Клубника – любимая ягода многих. Она может приносить плоды годами. Впрочем, если вы хотите улучшить урожай, чтобы каждый год собирать вкусные плоды, стоит приложить усилия.

Клубника требует хорошего ухода: прополки, рассадки, опрыскивания от вредителей и удобрения. Такие мероприятия позволят каждый сезон лакомиться сочными плодами. Как и чем правильно удобрять клубнику, чтобы собирать урожай, подскажет 24 Канал.

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Удобрение клубники весной

Подкормку можно начинать только после того, как вы обрезали сухие и гнилые ветки, а также собрали весь мусор, чтобы они не мешали росту клубники.

Одним из методов подкормки будет йод . 8 – 10 капель нужно растворить в 10 литрах воды. Когда облачная погода, нужно полить по листьям клубники этим раствором. Можно использовать воронку с душевой насадкой. Очень важна дозировка в этой ситуации, потому что по – другому сожжены листья. Эффективность будет, если провести 2 – 3 процедуры. Через неделю, когда земля прогреется до 8+, растворяем в 10 литрах воды столовую ложку мочевины и поливаем кусты под корень.

. 8 – 10 капель нужно растворить в 10 литрах воды. Когда облачная погода, нужно полить по листьям клубники этим раствором. Можно использовать воронку с душевой насадкой. Очень важна дозировка в этой ситуации, потому что по – другому сожжены листья. Эффективность будет, если провести 2 – 3 процедуры. Через неделю, когда земля прогреется до 8+, растворяем в 10 литрах воды столовую ложку мочевины и поливаем кусты под корень. Хорошим методом будет внесение азотных удобрений . Они нужны для хорошего роста листвы у клубники. На 10 л воды нужно использовать около 20 граммов азота.

. Они нужны для хорошего роста листвы у клубники. На 10 л воды нужно использовать около 20 граммов азота. Эффективным удобрением является куриный помет . Надо растворить 1 кг удобрения в 12 литрах воды. Держим неделю, каждый день мешаем раствор. Под куст выливаем пол литра раствора. Похожий эффект имеет коровяк . Надо развести его в пропорции 1:10 и полить так же, как и раствором куриного помета.

. Надо растворить 1 кг удобрения в 12 литрах воды. Держим неделю, каждый день мешаем раствор. Под куст выливаем пол литра раствора. Похожий эффект имеет . Надо развести его в пропорции 1:10 и полить так же, как и раствором куриного помета. Хорошим средством будет и нитроаммофоска. Надо развести 15 г вещества на 10 литров воды. Под каждый куст выливаем по поллитра.

Удобрение клубники во время цветения

Когда вы заметили на клубнике первые цветочки, стоит подкормить растение. удобрениями, которые можно приготовить в домашних условиях

Первый из них такой: заливаем стакан древесной золы 2 стаканами кипятка, даем настояться несколько часов. Затем нужно добавить в этот раствор 10 капель йода, где-то 2 г марганцовки, 2,5 г борной кислоты. После этого нужно размешать эту смесь в 10 литрах отстоявшейся воды. Выливаем по стакану раствора под каждый куст.



Как и чем удобрять клубнику / Фото Pexels

Хорошо влияют на клубнику удобрение дрожжами. Для этого берем 100 г сахара, пакет дрожжей и вносим все в трехлитровую банку. Затем нужно залить это водой в горлышко и держать 1 – 2 дня в теплом месте. Ждем, пока не остановится брожение.

Затем раствор смешивают с 10 литрами воды и используют для подкормки корней. Перед подкормкой обязательно поливаем участок. Под каждое растение выливаем поллитра раствора.

Идеально использовать дрожжевое удобрение дважды или трижды в сезон. Для пополнения содержания калия в почве через 2 недели подпитываем клубнику древесной золой в сухом или жидком виде.

Когда клубника цветет, также следует опрыскать ее раствором сернокислого цинка да борной кислотой. Такое удобрение увеличит количество завязок. Разрешается опрыскать листья клубники раствором коровяка в пропорции пол литра на 10 литров воды.

Играет важную роль для цветения и плодоношения клубники калий. Поэтому садоводы советуют использовать калийную селитру в соотношении 1 чайная ложка на 10 литров воды. Делать это следует перед самым распусканием бутонов.

Во время цветения рекомендуется удобрять клубнику настоем жалкой крапивы. Для приготовления нужно залить водой ведро нарезанной крапивы. Держим 2-3 дня, периодически размешиваем и поливаем по 0,5-1 литра под куст.