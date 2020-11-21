В мире существуют места, которые имеют непостижимый магнетизм. Легенды рассказывают об их необычайной силе. В современных реалиях путешествовать очень сложно, поэтому предлагаем полюбоваться красивыми фото и запланировать путешествие в эти места на будущее.

Миллиарды людей со всего мира съезжаются в эти места, чтобы найти себя. Подборку фото духовных мест опубликовали на сайте Сameralabs.

Читайте также Куда полететь на море во время пандемии: 3 популярных направления и условия пребывания

Исторические культуры менялись одна за другой, но духовный магнетизм этих мест всегда превосходил человеческую эпоху. Все великие религии – буддизм, индуизм, даосизм, иудаизм и христианство – узурпировали священные места более ранних культур и сделали их своими собственными.

Малоизвестные "места силы"

Аюттхая, Таиланд

В Таиланде есть город Аюттхая с удивительным историческим прошлым. Само название города происходит из санскрита. Айодгиа – название легендарной столицы древнеиндийского государства Кошала. Этот город считается родиной бога Рамы.



Аюттхая, 1998 год / Фото Кенро Идзу

Замок Мон-Сен-Мишел, Франция

В регионе Нормандии, во Франции, расположен замок Мон-Сен-Мишель. Этот величественный архитектурный комплекс, который сочетается с уникальной природой, – всегда завораживает своей красотой.



Рассветный туман вокруг замка Мон-Сен-Мишель во Франции / Фото NataPoda

Храм Гарни, Армения

Языческий храм в Гарни расположен на правом берегу реки Азат в Армении. Он был построен еще в I веке нашей эры царем Трдатом I.

В 1679 году землетрясение почти полностью его разрушило, но во времена СССР его восстановили.



Языческий храм в Гарни / Фото Cameralabs

"Львиная скала", Шри-Ланка

Крепость Сигирия расположена в самом центре острова Шри-Ланка. Она построена на гранитной 183-метровой скале. Название происходит от сингальского "Синха-Гири" и переводится как "Львиная скала".



"Львиная скала" / Фото Филиппа Мишеля

Мегалиты Стеннеса, Шотландия

Мегалиты Стеннеса расположены на острове Мейнленд. Интересно, что этот остров самый большой в архипелаге Оркнейских островов в Шотландии.

Археологи отмечают, что мегалиты Стеннеса датируются как минимум 3000 годом до нано эры.



Мегалиты Стеннеса на Мейнленде / Фото Джима Ричардсона

Замок Лапрадель-Пюийоран, Франция

Замок Лапрадель-Пюийоран – королевская крепость катаров, которая имеет потерну (потайную дверь в стене). Их использовали для служебного сообщения между частями фортов и других объектов, для выхода наружу.



Замок Лапрадель-Пюийоран / Фото Хартмута Криница