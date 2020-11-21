Чем привлекают "места силы": удивительная фотоподборка
В мире существуют места, которые имеют непостижимый магнетизм. Легенды рассказывают об их необычайной силе. В современных реалиях путешествовать очень сложно, поэтому предлагаем полюбоваться красивыми фото и запланировать путешествие в эти места на будущее.
Миллиарды людей со всего мира съезжаются в эти места, чтобы найти себя. Подборку фото духовных мест опубликовали на сайте Сameralabs.
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Исторические культуры менялись одна за другой, но духовный магнетизм этих мест всегда превосходил человеческую эпоху. Все великие религии – буддизм, индуизм, даосизм, иудаизм и христианство – узурпировали священные места более ранних культур и сделали их своими собственными.
Малоизвестные "места силы"
Аюттхая, Таиланд
В Таиланде есть город Аюттхая с удивительным историческим прошлым. Само название города происходит из санскрита. Айодгиа – название легендарной столицы древнеиндийского государства Кошала. Этот город считается родиной бога Рамы.
Аюттхая, 1998 год / Фото Кенро Идзу
Замок Мон-Сен-Мишел, Франция
В регионе Нормандии, во Франции, расположен замок Мон-Сен-Мишель. Этот величественный архитектурный комплекс, который сочетается с уникальной природой, – всегда завораживает своей красотой.
Рассветный туман вокруг замка Мон-Сен-Мишель во Франции / Фото NataPoda
Храм Гарни, Армения
Языческий храм в Гарни расположен на правом берегу реки Азат в Армении. Он был построен еще в I веке нашей эры царем Трдатом I.
В 1679 году землетрясение почти полностью его разрушило, но во времена СССР его восстановили.
Языческий храм в Гарни / Фото Cameralabs
"Львиная скала", Шри-Ланка
Крепость Сигирия расположена в самом центре острова Шри-Ланка. Она построена на гранитной 183-метровой скале. Название происходит от сингальского "Синха-Гири" и переводится как "Львиная скала".
"Львиная скала" / Фото Филиппа Мишеля
Мегалиты Стеннеса, Шотландия
Мегалиты Стеннеса расположены на острове Мейнленд. Интересно, что этот остров самый большой в архипелаге Оркнейских островов в Шотландии.
Археологи отмечают, что мегалиты Стеннеса датируются как минимум 3000 годом до нано эры.
Мегалиты Стеннеса на Мейнленде / Фото Джима Ричардсона
Замок Лапрадель-Пюийоран, Франция
Замок Лапрадель-Пюийоран – королевская крепость катаров, которая имеет потерну (потайную дверь в стене). Их использовали для служебного сообщения между частями фортов и других объектов, для выхода наружу.
Замок Лапрадель-Пюийоран / Фото Хартмута Криница
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