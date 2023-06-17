К пожелтению листья огурцов приводит ряд причин. К примеру, недостаточное количество питательных веществ, таких как азот, фосфор или калий. А какие еще причины этого явления и как с ним справиться расскажет 24 Канал.

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Почему огурцы желтеют

Неправильно организованный полив . Как недостаток воды, так и заливка – плохо сказывается на здоровье овощей. Если сильная жара, нужно поливать их регулярно. Когда же ливни – воздержитесь от полива.

. Как недостаток воды, так и заливка – плохо сказывается на здоровье овощей. Если сильная жара, нужно поливать их регулярно. Когда же ливни – воздержитесь от полива. Густые посадки тоже является причиной желтых листьев. Так что посаженные плотно овощи затеняют друг друга. Растения нуждаются в достаточном свете,

тоже является причиной желтых листьев. Так что посаженные плотно овощи затеняют друг друга. Растения нуждаются в достаточном свете, от прямых солнечных лучей огурцам становится плохо. Поэтому их нужно сажать в месте, где будет образовываться тень. Их нужно поливать под корень, чтобы вода не будет обжигать листья.

огурцам становится плохо. Поэтому их нужно сажать в месте, где будет образовываться тень. Их нужно поливать под корень, чтобы вода не будет обжигать листья. Огурцы не приспособлены к сильным холодам. Поэтому при посадке учитывайте климатические условия вашего региона.

к сильным холодам. Поэтому при посадке учитывайте климатические условия вашего региона. Некоторые болезни и вредители, такие как фузариоз, толокнянка или трипсы также приводят к желтению листьев. Надо с ними бороться.

Обработка огурцов от пожелтения

Простой способ – обработать овощи хлебом. Нужно замочить буханку на ночь, а с утра, когда хлеб размякнет, надо добавить немного йода. 1 литр такой смеси нужно развести в ведре воды и опрыскать огурцы. Благодаря этому способу листья будут зелеными весь сезон. Правда, его можно проводить не часто: 1 раз в 2 недели.



Хлеб / Фото "Картинки 24"

Молочная сыворотка – действенное средство против желтения листьев. Берем 5 литров воды и 1 литр молочной сыворотки. Им можно как поливать огурцы, так и распиливать на них смесь. Используем его раз в неделю. Также это хорошая профилактика от грибковых болезней.



Молочная сыворотка / Фото Agronews

Луковица имеет много полезных веществ, так что оно нам понадобится. Высыпаем его в сосуд и заливаем холодной водой. Это все нужно вскипятить, закрыть крышкой и настаивать на половину дня. Затем процеживаем и разбавляем водой в пропорции 2: 8. Чтобы был эффект, следует обрабатывать как внутреннюю, так и внешнюю сторону листьев.



Луковица / Фото Газета "Уют"