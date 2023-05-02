Чем подкормить перец: 5 проверенных средств для хорошего урожая
2 мая 2023, 13:02Читати новину українською
Перец – это растение, которое можно выращивать как в открытой земле, так и в теплицах. Чтобы выращивание перца было успешным, нужно знать, как его удобрять.
Перец нуждается в достаточной воде и тепле для хорошего развития. Поэтому важно обеспечить ему достаточное питание. Чем и как правильно подкармливать перец – подскажет 24 Канал.
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Чем подкармливать перец
- Банановая кожура содержит очень много калия. Ее можно высушить и растолочь в порошок. Если его внести в землю, то калийные удобрения можно не использовать. Чтобы приготовить раствор, нужно кожуру 2-3 банана настаивать в 3 литрах воды. Затем поливаем ею растения.
Банановая кожура / Фото Язык цветов
- Яичная скорлупа имеет много микроэлементов. Ею очень полезно посыпать грядки. Из скорлупы еще готовят настойку. Измельченную скорлупу 3-4 яиц нужно настаивать 3 дня в 3 литрах воды. Сосуд лучше хранить в темном месте. Такая подкормка полезна при выращивании рассады.
Яичная скорлупа / Фото Центр идей
- Разнообразная зелень. В частности, одуванчик, мать и мачеха, подорожник и крапива. Эти растения нужно измельчить и залить водой. Настаиваем минимум неделю. Затем поливаем по 1 литру под каждый куст.
- Йод – очень полезное для перца вещество. Она увеличивает урожайность и делает плоды вкуснее. Йод улучшается обмен веществ растений, а также делает их более стойкими к заболеваниям.
- Дрожжи. Один килограмм свежего вещества следует настаивать 1 день в 5 литрах воды. Впоследствии этот раствор следует размешать в 50 литрах воды и использовать для полива.