Никогда не увянут: 6 проверенных средств, которыми надо подпитать комнатные цветы

Комнатные цветы могут быть менее прихотливыми, чем другие, но о них тоже не стоит забывать. Лучше знать, чем подкормить комнатные цветы, чтобы они хорошо росли.

Комнатные растения могут быть менее капризны, чем те, что мы сажаем на улицы. Им не нужно много условий для роста, но не стоит забывать о питании. Чем подкормить комнатные растения – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить комнатные цветы

Чайная заварка. Для подкормки нужно собрать остатки листа после сварки чая или просто сварить дополнительную порцию чая. Нужно дать настояться чаю и остыть до комнатной температуры. Собственно заливаем растения полученным раствором. Это можно делать 1 раз в неделю или дважды в месяц. Всё зависит от потребностей каждого растения.



Чайная заварка / Фото Exo.in

Кофейная гуща. Собираем вещество из чашки и даем ему просохнуть в течение нескольких дней. Наносим тонкий пласт кофейной гущи на поверхность земли вокруг растения. Постепенно смачиваем землю, чтобы она растворилась. Повторяем процесс каждые несколько недель.



Кофейная гуща / Фото Советница

Важно не давать растению много кофейной гущи, поскольку чрезмерное количество будет мешать росту и может повредить их корни. Поэтому рекомендуется применять с осторожностью и в умеренных количествах.

Подкормка комнатных растений яичной скорлупой может быть эффективным способом. Для этого нужно размолоть сухую яичную скорлупу в пудру, затем добавить ее к земле вокруг корней растений. Яичная скорлупа содержит много полезных веществ, таких как кальций, магний и калий, которые улучшат здоровье растений и повышают их рост.



Яичная скорлупа / Фото Agro-Ukraine

Можно сделать раствор из яичной скорлупы: залить ее горячей водой и дать настояться несколько дней. Его можно использовать для полива растений раз в неделю.

Подкормка комнатных растений картофельным отваром может быть полезным, поскольку он содержит питательные вещества, способствующие росту растений. Чтобы подготовить отвар, нарезать на кубики 1-2 картофеля и варить в 2 литрах воды в течение 20-30 минут. После этого отвар нужно процедить и дать остыть. Разведите отвар водой в пропорции 1:3 и поливайте растения раз в неделю.



Картофельный отвар / Фото shuba.life

Комнатные растения можно подкармливать настоями разных трав. К примеру, из крапивы. Надо собрать несколько листьев свежей крапивы, залить горячей водой и настоять в течение часа. Затем разбавить настой водой в соотношении 1:5 и полить растения.



Крапива / Фото Depositphotos

Подкормка комнатных растений чесноком может быть полезным благодаря его антимикробным и противогрибковым свойствам. Чтобы сделать такой раствор, нужно мелко порезать 2-3 зубчика чеснока и залить их 1 литром воды. Настаиваем в течение суток, после чего можно развести водой в пропорции 1:5 и использовать для полива комнатных растений. Но часто использовать такой способ не рекомендуется.



Зубцы чеснока / Фото Школа жизни