Если атакует тля: 5 помощных средств, которыми следует обработать смородиновые кусты
Тля довольно коварным насекомым, ведь умещается на обратной стороне листьев так, что ее незаметно. Но выход из этой ситуации есть. Нужно узнать, чем разделать от нее кусты смородины.
Тли на листьях бывает довольно трудно избавиться. Она серьезно поражает растения и привлекает других вредителей. Даже ароматные листья не испугают эту непрошеную "гостью". 24 Канал расскажет, чем обработать кусты смородины от тли.
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Как избавиться от тли на смородине
Чеснок. Варите несколько зубчиков в литре воды в течение нескольких часов. Затем процедите раствор и распылите его на растения. Этот запах может отпугивать тлю.
Растения. Надо залить горячей водой сухие листья или цветы ароматных растений, таких как мята, базилик или томаты, и дать им настояться в течение нескольких часов. Затем процедите отвар и можете его использовать.
Луковица. Заварите шелуху в горячей воде и оставьте настаиваться в течение нескольких часов. Смесь предпочтительно процедить. Луковый запах может отпугивать тлю.
Табак. Несколько табачных листьев поварите в воде и настаивайте 3-4 часа. Известно, что запах табака отпугивает многих вредных насекомых.
Физические барьеры. Установите физические барьеры, такие как специальные сетки, чтобы предотвратить доступ тли к растениям.