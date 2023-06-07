Обработайте этим кусты смородины и белые пятна исчезнут: 6 надежных средств от болезней

Если на кустах смородины появляются непонятные белые пятна – это признак грибковых заболеваний. Это снижает вероятность урожая. Чтобы спасти ситуацию, нужно использовать определенные растворы.

Появление белых пятен на кустах смородины часто свидетельствует о наличии определенных заболеваний. Чтобы справиться с этой задачей, нужно знать, чем устранить эту заразу. 24 Канал в этом поможет.

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Обработка смородины от белых пятен

Народные средства могут быть полезны для борьбы с белыми пятнами на кустах смородины. Вот несколько рекомендаций:

Для борьбы с пятнами, понадобится перекись водорода. Смешайте 1 чайную ложку вещества с 1 литром воды. Распылите раствор на больные участки куста. Перекись водорода помогает устранить грибковые инфекции.



Перекись водорода / Фото 1 Социальная Аптека

Предотвращает болезни медный купорос. Возьмите 50-100 г порошка и 10 литров воды и все перемешайте. Под каждый куст выливаем 1,5 литра раствора.



Медный купорос / Фото lost-ltd.if.ua

Универсальное средство, которое помогает во многих случаях – это сода. 1 чайную ложку нужно развести в 1 литре воды. Добавьте несколько капель жидкого мыла и обрабатывайте кусты смородины. Сода обладает антисептическими свойствами, противодействующими грибковым инфекциям.



Сода / Фото Pxhere

Мочевина не только предотвращает различные болезни и вредители, но и содержит азот, который помогает растениям развиваться. Чтобы сделать раствор, возьмите 500 до 700 г вещества и растворите его в 10 литрах воды. Количество мочевины в растворе также зависит от того, насколько поражена смородина.



Мочевина / Фото Наш Фермер

Эффективным будет и отвар из чеснока. Залейте несколько зубцов горячей водой и оставьте на ночь, чтобы настаивался. Распылите этот отвар на больные участки куста. Благодаря своим свойствам чеснок тоже снижает инфекцию.



Зубчики чеснока / Фото shuba.life