Чем нельзя удобрять лук: 4 средства, которые испортят урожай

Лук – распространенный овощ, сажаемый на украинских огородах. Она известна своими полезными свойствами. К тому же она нетребовательна в уходе. А вот чем нельзя удобрять лук – узнайте дальше.

Без лука сложно представить холодильник какой-либо украинской семьи. Потому что это очень распространенный овощ, который добавляют в разные блюда. Поэтому огородники и сажают это растение. Не последнюю роль в удачном выращивании играет подкормку. Так как правильно и чем удобрять лук – подскажет 24 Канал.

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Чем нельзя удобрять лук

Надо отказаться от идеи удобрять лук разнообразными отварами из трав. В частности, речь идет о крапиву. Если вы хотите получить красивые полноценные плоды, а не перья лука, то не рекомендуется подпитывать грядки отваром из крапивы.



Азотное удобрение нужно луку, но очень важно правильно рассчитать дозу азота. Иначе можно ожидать, что перья станут ломкими. А лук не будет таким насыщенным и вкусным.



Лук на огороде / Фото Datsvodka

После посадки лук уже запрещается подпитывать перегноем. Ведь ей не хватит калия, фосфора и других питательных веществ. Картофель вырастет малым и очень быстро испортится. В то время как за 1-2 месяца до посадки удобрить почву этим удобрением не помешает.



Нашатырный спирт – безусловно вредное вещество для лука, тем более если вы хотите получить хороший урожай. Подкормка этим веществом приводит к тому, что можно обжечь луковицы и корни.

Чем можно удобрять лук