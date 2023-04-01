Вишню чаще удобряют осенью, но если вы забыли – не беда, это можно сделать весной. Чем подкормить вишню, чтобы собрать богатый урожай – читайте в статье 24 Канала.

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Когда нужно "подкармливать" вишню? Это зависит от возраста. Недавно высаженные саженцы не нуждаются в подкормке, потому что они получили достаточное количество полезных веществ.

Молодым деревьям, еще не плодоносящим, нужны органические удобрения. В то же время плодоносящие вишни нужно удобрять 3 – 4 раза в год, а деревья старше 7 лет – через год.

Чем подкормить вишню

Подкармливать вишни можно органическими и минеральными удобрениями. В частности, под вишню можно вносить следующие. натуральные удобрения:

навоз;

куриный помет;

древесная пыль;

компост.

Благодаря таким удобрениям почва становится более рыхлой, а это также положительно влияет на урожайность.

Или можно использовать минеральные удобрения. Вишня нуждается в таких минеральных веществах, как азот, сера, бор, медь, мочевина, калийная соль, калий, фосфор, марганец, железо. Они обеспечивают растениям хороший иммунитет, помогают бороться с заболеваниями, стабильно плодоносят.

Также для подкормки можно применять комплексные препараты:

аммофоска;

азофоска;

нитроаммофоска.

Заметьте! Если в состав комплексного удобрения входит азот (он способствует наращиванию зеленоватой массы растений), его следует использовать лишь в весеннюю пору.

Как правильно подкармливать вишню

Вишню можно подкармливать двумя способами: осуществлять корневую подкормку (вносить удобрение в грунт) и внекорневую (распиливать удобрение на листья).

Корневая подкормка

Для подкормки плодовых деревьев необходимо тщательно очистить почву под деревом. Полуметра отступите от ствола и окопайте его по кругу глубиной 10 – 15 сантиметров. Лучше всего пользоваться вилами, чтобы не повредить корневую систему.

После тщательного разрыхления обильно полейте почву по кругу. Под каждое взрослое дерево – до двух ведер воды. Под молодое – в одно ведро. Когда влага впиталась, можно сразу же вносить удобрения. Если земля сухая, то их лучше разводить водой.

Осенью обычно влаги достаточно, поэтому можно разбрасывать сухую подкормку. Она должна быть равномерно распределена по всему у стволового пространства круга.

Внекорневая подкормка

Плодовые растения подкармливают еще опрыскиванием. Но необходимо дождаться сухой погоды, чтобы в течение следующих нескольких дней не было осадков.

Опрыскивать деревья можно бордоской жидкостью (10 литров воды, 300 г медного купороса). Или можно использовать нитрафен. Доза такая же.

При добросовестном уходе за своей вишней вы можете рассчитывать на богатый урожай!