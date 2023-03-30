Яблоня – это самая популярная плодовая культура в нашем саду, пишет 24 канал. Она дает хороший урожай, а нам надо лишь немного о ней позаботиться, поскольку это дерево совсем неприхотливое.

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Прикормка молодой яблони

Начните заботиться о саженцах сразу после посадки. Если вы внесли удобрения под посадку, то в первый год яблоньку подкармливать не нужно. Подкормку дерева лучше всего проводить на третьем году выращивания. Первую весеннюю подкормку следует делать с началом вегетации. Ориентировочно – это начало апреля – мая.

Вторая подкормка наступает в период цветения яблони, а третью следует сделать в период образования плодов. Это хорошо поднимет урожайность и пополнит запас питательных веществ в почве. Удобрения нужно вносить под корень, выкопав по кругу канавку.



Для хорошего урожая яблоню нужно подкармливать / Фото из Jardineria On

Удобрения для яблоньки

Удобрения для яблони могут быть органическими или минеральными. Чтобы хорошо развились листья, первыми внесите азотное удобрение или комплексные смеси, в которые входят азот, калий и фосфор. Калий можно применить ближе к началу цветения, а вот хорошо работающие в паре азот и фосфор следует дать сразу.

Учитывая, что яблонька любит минеральные и органические удобрения, можно использовать любые: карбамид, нитроаммофоску, аммиачную селитру или навоз.

Пропорции следуйте таким, которые написаны в инструкции. Будьте осторожны, ведь если пересыпать азотные добавки, то дерево разовьет побеги, но не будет плодоносить, поскольку вся энергия пойдет на рост.

При передозировке минеральных смесей, можно сжечь деревья корни и тогда они погибнут. Вносить несколько раз азот также не рекомендуется. Все минеральные и органические смеси нужно закладывать в приствольные круги на глубину до 40 см и присыпать землей.

Органические удобрения

Перегной, куриный помет, коровий навоз, компост, торф отлично подходят для весенней подкормки. Чаще используют перегной, который хорошо изменяет структуру почвы и помогает развиваться корням. Используйте 5 ведер на одно взрослое дерево.

Также прекрасным удобрением является куриный помет, поскольку в нем содержится много микро- и макроэлементов. Помет и воду следует использовать в пропорции 1:10. Для одного дерева используется 5 литров подкормки.