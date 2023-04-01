Вишню найчастіше удобрюють восени, але якщо ви забули – не біда, це можна зробити навесні. Чим підживити вишню, щоб зібрати багатий врожай – читайте у статті 24 Каналу.

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Коли потрібно "підгодовувати" вишню? Це залежить від її віку. Нещодавно висаджені саджанці не потребують підгодівлі, бо вони отримали достатню кількість корисних речовин.

Молодим деревцям, які ще не плодоносять, потрібні органічні добрива. Водночас вишні, які плодоносять, потрібно удобрювати 3 – 4 рази на рік, а дерева старше 7 років – через рік.

Чим підживити вишню

Підживлювати вишні можна органічними і мінеральними добривами. Зокрема, під вишню можна вносити такі натуральні добрива:

гній;

курячий послід;

деревний пил;

компост.

Завдяки таким добривам ґрунт стає більш пухким, а це також позитивно впливає на врожайність.

Або можна використати мінеральні добрива. Вишня потребує таких мінеральних речовин, як азот, сірка, бор, мідь, сечовина, калійна сіль, калій, фосфор, марганець, залізо. Вони забезпечують рослинам гарний імунітет, допомагають боротися із захворюваннями, стабільно плодоносять.

Також для підживлення можна застосовувати комплексні препарати:

амофоска;

азофоска;

нітроамофоска.

Зауважте! Якщо до складу комплексного добрива входить азот (він сприяє нарощенню зеленої маси рослин), його слід застосовувати тільки навесні.

Як правильно підживлювати вишню

Вишню можна підживлювати двома способами: здійснювати кореневе підживлення (вносити добриво у ґрунт) і позакореневе (розпилювати добриво на листя).

Кореневе підживлення

Для підживлення плодових дерев необхідно ретельно очистити ґрунт під деревом. Півметра відступіть від стовбура та обкопайте його по колу, глибиною 10 – 15 сантиметрів. Краще всього користуватися вилами, щоб не пошкодити кореневу систему.

Після ретельного розпушування рясно полийте ґрунт по колу. Під кожне доросле дерево – до двох відер води. Під молоде – до одного відра. Коли волога вбралася, можна відразу ж вносити добрива. Якщо земля суха, то їх краще розводити водою.

Восени зазвичай вологи достатньо, тому можна розкидати суху підгодівлю. Вона повинна бути рівномірно розподілена по всьому біля стволового простору колі.

Позакореневе підживлення

Плодові рослини підгодовують ще обприскуванням. Але необхідно дочекатися сухої погоди, щоб протягом наступних декількох днів не було опадів.

Обприскувати дерева можна бордоською рідиною (10 літрів води, 300 грам мідного купоросу). Або можна використовувати нитрафен. Доза така ж.

При сумлінному догляді за своєю вишнею, ви можете розраховувати на багатий урожай!