Пижама загрязняется от натурального жира, выделяющего тело, от пота, от омертвевших клеток кожи. Все это накапливается на ткани и является источником размножения бактерий. 24 Канал собрал несколько советов, когда ее следует стирать.

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Как часто нужно стирать пижаму: полезные советы

Обычно в этом вопросе люди делятся на две категории: одни делают это слишком часто, а другие довольно редко. Специалисты делятся, что каждый день стирать ночную одежду нет смысла, только если она незагрязнена. Иначе – просто зря потратите средства на стирку.

Кроме случаев, когда пижама неприятно пахнет или очевидно имеет загрязнение, пижаму оптимально стирать каждые 3-4 дня.

каждые 3-4 дня. Если каждый вечер ходить в душ, то срок увеличивается до 5-7 раз. Чаще нужно стирать пижаму тем, кто очень потеет или имеет жирную кожу.

Пижаму мы одеваем каждую ночь минимум на 6-8 часов. А некоторые люди ее носят и днем, поэтому продолжительность еще увеличивается. Так что если не освежить одежду вовремя, на ней будут развиваться бактерии.



Пижама / Фото "Шкаф"

От ношения не совсем чистой пижамы может появиться раздражение кожи или прыщи, которые потом сложно лечить. Поэтому это важный фактор, который следует учитывать, если не хотите потом иметь такие проблемы.

Эксперты говорят, что просто необходимо принимать душ ванну перед сном. Ибо таким образом мы избавляемся от кожного жира, грязи, аллергенов, которые могли появиться на теле в течение дня. А благодаря нашей чистой коже, мы можем сохранить пижаму свежей подольше.

Чтобы провести правильную стирку, обратите внимание на этикетку на пижаме. Учтите рекомендуемый режим и температуру и тогда лучше всего очистите ночную одежду.

Кстати, в стиральной машинке лучше не хранить грязную одежду. И вот почему.