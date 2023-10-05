На нечистой одежде часто есть кожный жир, пыль, пот или другие пятна. Если его оставлять в стиральной машинке, то там могут появляться разные вредные микроорганизмы. Какие еще причины, почему лучше не держать грязную одежду в стиральной машинке и что с этим делать – знает 24 Канал.

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Почему не стоит держать грязную одежду в стиралке

Еще одна причина, почему лучше так не делать – грязная одежда в барабане может смазать более чистые вещи, которые будут вместе с ними стираться. К тому же другая одежда может набрать плохой запах от более грязной.

Также нечистые вещи могут забивать разные детали стиральной машинки, например, фильтры, сливные отверстия. Соответственно, срок действия стиралки становится меньше. Также может появиться коррозия барабана и резиновых накладок. А это уже требует ремонта или замены техники.

Преимущество хранения вещей в корзине в том, что воздух свободно проникает в одежду. Это помогает подсохнуть даже слегка влажным вещам. Также корзину можно переставить в другое место, например на солнце, чтобы оно убило вредные микроорганизмы. А вот стиралку никуда не переставишь, потому что она тяжелая и это неудобно.

Полезные советы по хранению грязной одежды

Специалисты советуют хотя бы 1 раз в месяц проводить очистку стиральной машинки. Надо просто запустить обычный цикл без одежды и мыльных средств, но с высокой температурой.