Некоторые хозяйки могут ради экономии стирать вещи разных оттенков вместе. Это становится причиной того, что вещи теряют свой цвет или вообще окрашиваются в оттенки другой одежды, с которой стирались. Что можно и не желательно стирать вместе – расскажет 24 Канал.

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Какие цвета вещей можно и нельзя совмещать

Важно, что специалисты советуют стирать белые вещи чисто с белыми. Если вы добавите пятновыводитель на белую одежду, с которым будут стираться темные или яркие вещи, они могут потерять свой цвет.

С вещами белого цвета нельзя стирать одежду оранжевого, коричневого, синего, зеленого и фиолетового оттенков. Потому что они имеют насыщенный цвет , который может передаться белой одежде.

, который может передаться белой одежде. Одежду красного и оранжевого цвета и схожие с ними оттенки, смело можно сочетать. И ничего не произойдет.

Также в стиральную машинку можно ставить вместе ткани синего и зеленого цветов. Они не портят друг друга.

вместе ткани синего и зеленого цветов. Они не портят друг друга. А вот вещи темного и черного цвета стирают исключительно отдельно, чтобы другие не приобрели их оттенок.

Общие советы по стирке

Обращайте внимание на этикетки. Иногда даже вещи одного цвета нельзя стирать вместе из-за определенных особенностей тканей или сильной загрязненности. Ведь одно дело – требует быстрого режима стирки, а другое – долгого.

Одежду из джинсовой ткани следует стирать отдельно. Потому что это плотная ткань, которая иногда может пускать краску. А вам не нужно потемневших испорченных вещей потом.



Вещь пустила краску / Фото Lood Delfi

Чтобы зафиксировать яркий цвет на новой одежде, нужно погрузить его в раствор воды с солью или уксусом. Затем можно полоскать после стирки яркие вещи в этих растворах.

Существует простой лайфхак, как проверить , может ли вещь пустить краску. Приложите к ней влажную салфетку и через несколько минут посмотрите, нет ли на ней цвета.

, может ли вещь пустить краску. Приложите к ней влажную салфетку и через несколько минут посмотрите, нет ли на ней цвета. Отдельно следует стирать вещи из натуральных и синтетических тканей. Так, вы точно не испортите качественные вещи.

Вещи из деликатных тканей лучше стирать отдельно. Можно даже вручную полоскать. Потому что их может испортить вообще любая вещь с цветом или крепкой тканью.