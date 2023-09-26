Некоторые хозяйки могут ради экономии стирать вещи разных оттенков вместе. Это становится причиной того, что вещи теряют свой цвет или вообще окрашиваются в оттенки другой одежды, с которой стирались. Что можно и не желательно стирать вместе – расскажет 24 Канал.
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Какие цвета вещей можно и нельзя совмещать
Важно, что специалисты советуют стирать белые вещи чисто с белыми. Если вы добавите пятновыводитель на белую одежду, с которым будут стираться темные или яркие вещи, они могут потерять свой цвет.
- С вещами белого цвета нельзя стирать одежду оранжевого, коричневого, синего, зеленого и фиолетового оттенков. Потому что они имеют насыщенный цвет, который может передаться белой одежде.
- Одежду красного и оранжевого цвета и схожие с ними оттенки, смело можно сочетать. И ничего не произойдет.
- Также в стиральную машинку можно ставить вместе ткани синего и зеленого цветов. Они не портят друг друга.
- А вот вещи темного и черного цвета стирают исключительно отдельно, чтобы другие не приобрели их оттенок.
Общие советы по стирке
Обращайте внимание на этикетки. Иногда даже вещи одного цвета нельзя стирать вместе из-за определенных особенностей тканей или сильной загрязненности. Ведь одно дело – требует быстрого режима стирки, а другое – долгого.
- Одежду из джинсовой ткани следует стирать отдельно. Потому что это плотная ткань, которая иногда может пускать краску. А вам не нужно потемневших испорченных вещей потом.
Вещь пустила краску / Фото Lood Delfi
Чтобы зафиксировать яркий цвет на новой одежде, нужно погрузить его в раствор воды с солью или уксусом. Затем можно полоскать после стирки яркие вещи в этих растворах.
- Существует простой лайфхак, как проверить, может ли вещь пустить краску. Приложите к ней влажную салфетку и через несколько минут посмотрите, нет ли на ней цвета.
- Отдельно следует стирать вещи из натуральных и синтетических тканей. Так, вы точно не испортите качественные вещи.
Вещи из деликатных тканей лучше стирать отдельно. Можно даже вручную полоскать. Потому что их может испортить вообще любая вещь с цветом или крепкой тканью.