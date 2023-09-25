Соль понадобится и во многих бытовых делах, таких как мытье посуды, очищение от пятен и дезинфекции. Как и где именно использовать популярное вещество дома – расскажет 24 Канал.

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Применение поваренной соли в быту

Соль отлично поможет справиться с пятнами от чая на чашках. Просто внесите туда немного вещества и очистите остатки губкой или металлическим скребком. Поскольку соль содержит довольно агрессивные компоненты, то пятен вы точно избавитесь, без сомнения.

Нередко случается ситуация на кухне, когда трубы забиваются всяческой грязью. Надо просто добавить кипяченую воду с солью в смыв на кухне. Таким образом, трубы очистятся от остатков жира, в то же время оттуда не будет вонять.



Очистка труб / Фото из ютуба

Действенный лайфхак: если окунуть новый веник в горячую воду с солью, это продлит продолжительность его пользования.

Соль – эффективное средство для мытья посуды. Она хорошо очищает жир, а также пригоревшую пищу. Следует налить внутрь кастрюли или сковороды солевой раствор и прокипятить. Еда будет отлипать сама по себе.

Можно бороться солью и с пятнами на одежде. К примеру, от вина. Просто промокните ее бумагой, после чего посыпьте солью. Если замочить белые шторы или тюль в соленную воду, это придаст им свежесть и обновит белый цвет.



Пятно от вина / Фото "Веселый дом"

Неожиданно, но благодаря соли можно дольше хранить цветы. Надо добавить в вазу немного этого вещества. Также она помогает очистить аквариум от налета. Просто натереть сосуд солью и хорошо смыть водой.