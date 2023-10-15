Піжама забруднюється від натурального жиру, яке виділяє тіло, від поту, від змертвілих клітин шкіри. Усе це накопичується на тканині та є джерелом для розмноження бактерій. 24 Канал зібрав кілька порад, коли її варто прати.

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Як часто треба прати піжаму: корисні поради

Зазвичай у цьому питанні люди діляться на дві категорії: одні роблять це надто часто, а інші – досить рідко. Фахівці діляться, що кожного дня прати нічний одяг немає сенсу, лише якщо він незабруднений. Інакше – просто даремно витратите кошти на прання.

Окрім випадків, коли піжама неприємно пахне або очевидно має забруднення, піжаму оптимально прати кожні 3-4 дні.

кожні 3-4 дні. Якщо кожного вечора ходити в душ, тоді термін збільшується до 5-7 разів. Частіше треба прати піжаму тим, хто дуже потіє або має жирну шкіру.

Піжаму ми одягаємо кожної ночі мінімум на 6-8 годин. А деякі люди її носять і вдень, тому тривалість ще збільшується. Тож якщо не освіжити одяг для сну вчасно, на ньому будуть розвиватися бактерії.



Піжама / Фото "Шафа"

Від носіння не зовсім чистої піжами може з'явитися подразнення шкіри або прищі, які потім складно лікувати. Тому це важливий фактор, який треба враховувати, якщо не хочете потім мати такі проблеми.

Експерти кажуть, що просто необхідно приймати душ чи ванну перед спанням. Бо в такий спосіб ми позбуваємось шкірного жиру, бруду, алергенів, які могли з'явитися на тілі протягом дня. А завдяки нашій чистій шкірі, ми можемо зберегти піжаму свіжою довше.

Щоб провести правильне прання, зверніть увагу на етикетку на піжамі. Врахуйте рекомендований режим й температуру й тоді найкраще очистите нічний одяг.

До речі, у пральній машинці краще не зберігати брудний одяг. І ось чому.