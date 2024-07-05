5 июля – какой религиозный праздник: почему сегодня нельзя сплетничать и обсуждать кого-то

5 июля 2024, 07:00
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По новоюлианскому календарю 5 июля почитается память святого преподобного Афанасия Афонского. Наши предки в этот день, по традиции, выходили вечером на улицу, чтобы посмотреть на Луну. Так они получали хороший урожай.

Считается, что в праздник не стоит злиться и думать о плохом, ведь отпугнете успех. Подробнее о запретах и народных приметах на этот день читайте в материале LifeStyle 24.

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День памяти святого преподобного Афанасия Афонского

Афанасий Афонский родом из Каппадокии. После того как он крестился, стал называться Авраамом. Парень рано потерял мать и отца, поэтому ребенка воспитывала монахиня, которая и привила любовь к христианской вере. Впоследствии святой начал учительствовать, однако затем стал монахом. Авраам много молился, а однажды решил построить келью на горе Афон. Через некоторое время там образовался монастырь имени Иоанна Крестителя.

Что нельзя делать

  • Нельзя сплетничать и обсуждать друг друга, потому что придут несчастья.
  • Вечером стоит отложить любую работу.
  • Ночью лучше не ходить незнакомыми тропами, потому что на улице гуляет нечистая сила.
  • Не рекомендуется долго спать.

Народные приметы 

  • Если увидите много пауков, то ждите потепления и засухи.
  • Ясный месяц – к теплой, однако сухой погоде осенью.
  • Если трава будет сухая, то вскоре выпадет дождь.
  • Много звезд на небе – к ясной погоде

Что еще отмечают

5 июля люди празднуют Всемирный день бикини. Идеей открытого купальника в 1946 году поделился модельер, по имени Луис Риар. Бикини долго набирало свою популярность, ведь в те времена считалось слишком дерзким.

Также сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечают День трудоголика. Во время этого события обращают внимание людей к проблеме трудоголизма. Специалисты настаивают на том, что она несет большие опасности.

Автор: Марія Примич