5 июля – какой религиозный праздник: почему сегодня нельзя сплетничать и обсуждать кого-то
По новоюлианскому календарю 5 июля почитается память святого преподобного Афанасия Афонского. Наши предки в этот день, по традиции, выходили вечером на улицу, чтобы посмотреть на Луну. Так они получали хороший урожай.
Считается, что в праздник не стоит злиться и думать о плохом, ведь отпугнете успех. Подробнее о запретах и народных приметах на этот день читайте в материале LifeStyle 24.
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День памяти святого преподобного Афанасия Афонского
Афанасий Афонский родом из Каппадокии. После того как он крестился, стал называться Авраамом. Парень рано потерял мать и отца, поэтому ребенка воспитывала монахиня, которая и привила любовь к христианской вере. Впоследствии святой начал учительствовать, однако затем стал монахом. Авраам много молился, а однажды решил построить келью на горе Афон. Через некоторое время там образовался монастырь имени Иоанна Крестителя.
Что нельзя делать
- Нельзя сплетничать и обсуждать друг друга, потому что придут несчастья.
- Вечером стоит отложить любую работу.
- Ночью лучше не ходить незнакомыми тропами, потому что на улице гуляет нечистая сила.
- Не рекомендуется долго спать.
Народные приметы
- Если увидите много пауков, то ждите потепления и засухи.
- Ясный месяц – к теплой, однако сухой погоде осенью.
- Если трава будет сухая, то вскоре выпадет дождь.
- Много звезд на небе – к ясной погоде
Что еще отмечают
5 июля люди празднуют Всемирный день бикини. Идеей открытого купальника в 1946 году поделился модельер, по имени Луис Риар. Бикини долго набирало свою популярность, ведь в те времена считалось слишком дерзким.
Также сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечают День трудоголика. Во время этого события обращают внимание людей к проблеме трудоголизма. Специалисты настаивают на том, что она несет большие опасности.