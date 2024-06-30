Какой праздник 30 июня: чью память верующие чтят сегодня

30 июня по новому церковному календарю отмечается Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов. Верующие, по традиции, идут в храм, молятся, просят, чтобы они оберегали семью, чтобы никто из близких не болел.

В этот день следует помириться со всеми, с кем поссорились, и попросить друг у друга прощения. Также нужно помогать нуждающимся, пишет LifeStyle 24.

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Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов

Сегодня люди чтят память двенадцати учеников Иисуса Христа: Матфея и брата Иакова, Петра и брата Андрея, Иоанна Богослова и брата Иакова, апостола Матфея, Фаддея, Симона, Фомы, Льва, и Варфоломея. После того как к апостолам пришел Святой Дух, они смогли проповедовать по миру христианство на разных языках. Господь также наградил их даром чудотворения.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить, потому что долго не сможете помириться.

Не стоит заниматься работой на огороде и в саду.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Не рекомендуется стричь ногти и волосы, иначе укоротите жизнь.

Народные приметы

Если услышите кукушку, то лето будет жарким.

Утренняя роса – к ясной погоде.

Если увидите лягушек на солнце, то на улице будет очень жарко.

Что еще отмечают

Ежегодно 30 июня люди отмечают Всемирный день социальных сетей. Инициатором праздника в 2010 году стала медиакомпания из Соединенных Штатов Америки. Сейчас соцсети имеют значительное влияние на жизнь многих людей.

Кроме того, сегодня – Международный день астероида. Праздник ввела Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Однако с такой инициативой выступила Ассоциация исследователей космоса.