Какой праздник отмечается 18 апреля: что нельзя делать сегодня

В четверг, 18 апреля, церковь чтит память святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. До перехода Украины на новоюлианский календарь этот церковный праздник отмечался 1 мая.

У христиан восточного обряда продолжается Великий пост. Уже на следующей неделе они будут праздновать Вербное воскресенье, отмечает LifeStyle 24.

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День памяти святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита

Жизнь преподобного Иоанна приходится на IX век. В юном возрасте пошел учиться к святому Григорию Декаполиту. Они посещали Константинополь, где рассказывали людям о христианской вере, ведь там было много отступников. После смерти Григория Декапотила, Иоанн продолжил его дело.

Что нельзя делать

Женщинам не стоит стричь волосы или делать прически.

Запрещено конфликтовать, злиться, обижаться и сквернословить.

Нельзя употреблять алкогольные напитки, мясо и молочные продукты, развлекаться, ведь продолжается Великий пост.

Народные приметы

Если на улице тепло, то ждите похолодания.

Сильный дождь – к хорошей рыбалке.

Холодная погода – к щедрому урожаю.

Что еще отмечают

Каждый год на 18 апреля приходится День достопримечательностей истории и культуры Украины. Праздник был введен 23 августа 1999 года, согласно указу президента. Это событие еще раз подчеркивает, насколько важно ценить культуру нашего государства.

Также сегодня – День распространения информации об аутизме взрослых. Впервые его отметили в 2009 году. Сегодня в мире рассказывают людям об этом расстройстве и призывают поддерживать тех, у кого он есть.