Церковный календарь на 2023 год: список всех важных христианских праздников

15 декабря 2022, 18:00
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2022 год подходит к концу и вскоре передаст эстафету 2023 года. Хотя этот год был очень сложным для всех нас, верим, что следующий год будет значительно лучше и принесет много побед и счастливых моментов. Церковный календарь поможет вам не забыть важные христианские праздники и подготовиться к ним заранее.

В общем, в церковном календаре существует 12 двенадцатых праздников и по своему содержанию делятся на Господни (посвящённые событиям жизни Иисуса Христа) и Богородичные (посвящённые событиям жизни Девы Марии). Три из этих праздников являются переходными (приходятся на разные числа) и зависят от даты Пасхи. Также есть девять непереходных праздников (имеют стабильную дату) и семь больших праздников, отмечает 24 канал.

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Двенадцатые переходные праздники в 2023 году:

  • 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 25 мая – Вознесение Господне;
  • 4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница).

Двенадцатые непереходные праздники в 2023 году:

  • 7 января – Рождество Христово;
  • 19 января – Крещение Господне (Богоявление);
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 19 августа – Преображение Господне;
  • 28 августа – Успение Богородицы;
  • 21 сентября – Рождество Богородицы;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Большие праздники в 2023 году:

  • 14 января – Обрезание Господне;
  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
  • 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла;
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Церковный календарь на 2023 год / Фото из открытых источников

Многодневные посты в 2023 году:
До 6 января проходит Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года;

  • Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
  • Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
  • Успенский пост – с 14 по 27 августа;
  • Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.

Однодневные посты в 2023 году:

  • 18 января – Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления);
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
  • Среды и пятницы, кроме сплошных недель и праздников.

Сплошные недели – недели в 2023 году (когда нет поста):

  • Праздники – с 7 по 17 января;
  • Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;
  • Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;
  • Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;
  • Троицкая неделя – с 5 по 11 июня.

Дни поминовения умерших в 2023 году:

  • 18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);
  • 11 марта – Суббота второй недели Великого поста;
  • 18 марта – Суббота третьей недели Великого поста;
  • 25 марта – Суббота четвертой недели Великого поста;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 9 мая – поминовение умерших воинов;
  • 3 июня – Троицкая родительская суббота;
  • 28 октября – Димитровская родительская суббота.

Православный календарь на 2023 год – список праздников / Фото Unsplash

Календарь христианских праздников на каждый месяц – 2023 год

Январь

  • 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
  • 7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;
  • 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
  • 14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
  • 17 января – Последний день Праздник;
  • 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
  • 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 29 января – Неделя о Закхее.

Февраль

  • 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;
  • 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
  • 26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
  • 27 февраля – Начало Великого поста.

Март

  • 5 марта – Торжество Православия;
  • 11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;
  • 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
  • 18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;
  • 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
  • 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
  • 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.

Календарь христианских праздников на каждый месяц 2023 года / Фото Unsplash

Апрель 

  • 2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
  • 8 апреля – Лазарева суббота;
  • 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • 10 апреля – Великий Понедельник;
  • 11 апреля – Большой Вторник;
  • 12 апреля – Большая Среда;
  • 13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;
  • 14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;
  • 15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;
  • 16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;
  • 17 апреля – Первый день Пасхальной недели;
  • 23 апреля – Последний день Пасхальной недели;
  • 25 апреля – Радоница;
  • 30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.

Май

  • 7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;
  • 14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;
  • 21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
  • 22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
  • 25 мая – Вознесение Господне;
  • 28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.

Июнь

  • 3 июня – Троицкая суббота;
  • 4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;
  • 5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
  • 11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;
  • 12 июня – Начало Петра поста;
  • 18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.

Июль

  • 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
  • 11 июля – Последний день Петрова поста;
  • 12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).

Православный календарь на 2023 год / Фото "Твой Город"

Август

  • 14 августа – Первый день Успенского поста;
  • 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);
  • 27 августа – Последний день Успенского поста;
  • 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

Сентябрь

  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
  • 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.

Октябрь

  • 7 октября – Покровская суббота;
  • 9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
  • 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
  • 18 ноября – Михайловская суббота;
  • 28 ноября – Начало Рождественского поста.

Декабрь

  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 19 декабря – День Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.
Автор: Ірина Ковальчук