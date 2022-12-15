Церковный календарь на 2023 год: список всех важных христианских праздников

18:00

2022 год подходит к концу и вскоре передаст эстафету 2023 года. Хотя этот год был очень сложным для всех нас, верим, что следующий год будет значительно лучше и принесет много побед и счастливых моментов. Церковный календарь поможет вам не забыть важные христианские праздники и подготовиться к ним заранее.