Церковный календарь на 2023 год: список всех важных христианских праздников
2022 год подходит к концу и вскоре передаст эстафету 2023 года. Хотя этот год был очень сложным для всех нас, верим, что следующий год будет значительно лучше и принесет много побед и счастливых моментов. Церковный календарь поможет вам не забыть важные христианские праздники и подготовиться к ним заранее.
В общем, в церковном календаре существует 12 двенадцатых праздников и по своему содержанию делятся на Господни (посвящённые событиям жизни Иисуса Христа) и Богородичные (посвящённые событиям жизни Девы Марии). Три из этих праздников являются переходными (приходятся на разные числа) и зависят от даты Пасхи. Также есть девять непереходных праздников (имеют стабильную дату) и семь больших праздников, отмечает 24 канал.
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Двенадцатые переходные праздники в 2023 году:
- 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 25 мая – Вознесение Господне;
- 4 июня – День Святой Троицы (Пятидесятница).
Двенадцатые непереходные праздники в 2023 году:
- 7 января – Рождество Христово;
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление);
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 19 августа – Преображение Господне;
- 28 августа – Успение Богородицы;
- 21 сентября – Рождество Богородицы;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Большие праздники в 2023 году:
- 14 января – Обрезание Господне;
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
- 12 июля – Святых апостолов Петра и Павла;
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Церковный календарь на 2023 год / Фото из открытых источников
Многодневные посты в 2023 году:
До 6 января проходит Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2022 года;
- Великий пост – с 27 февраля по 15 апреля;
- Петров пост – с 12 июня по 11 июля;
- Успенский пост – с 14 по 27 августа;
- Рождественский пост 2023-2024 – с 28 ноября 2023 года по 6 января 2024 года.
Однодневные посты в 2023 году:
- 18 января – Крещенский сочельник (Под вечер Богоявления);
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня;
- Среды и пятницы, кроме сплошных недель и праздников.
Сплошные недели – недели в 2023 году (когда нет поста):
- Праздники – с 7 по 17 января;
- Неделя Митаря и Фарисея – с 6 по 12 февраля;
- Масленица (Сырная неделя) – с 20 по 26 февраля;
- Пасхальная (Светлая неделя) – с 17 по 23 апреля;
- Троицкая неделя – с 5 по 11 июня.
Дни поминовения умерших в 2023 году:
- 18 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная);
- 11 марта – Суббота второй недели Великого поста;
- 18 марта – Суббота третьей недели Великого поста;
- 25 марта – Суббота четвертой недели Великого поста;
- 25 апреля – Радоница;
- 9 мая – поминовение умерших воинов;
- 3 июня – Троицкая родительская суббота;
- 28 октября – Димитровская родительская суббота.
Православный календарь на 2023 год – список праздников / Фото Unsplash
Календарь христианских праздников на каждый месяц – 2023 год
Январь
- 6 января – Рождественский сочельник. Конец Рождественского поста;
- 7 января – Рождество Христово. Начало Праздник;
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
- 14 января 2023 – Обрезание Господне. День святого Василия Великого;
- 17 января – Последний день Праздник;
- 18 января – Крещенский сочельник. Постный день;
- 19 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 29 января – Неделя о Закхее.
Февраль
- 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
- 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
- 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 18 февраля – Всемирная мясопустная суббота;
- 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
- 20 февраля – Первый день Масленицы (Сырной недели).
- 26 февраля – Последний день Масленицы (Сырной недели), Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
- 27 февраля – Начало Великого поста.
Март
- 5 марта – Торжество Православия;
- 11 марта – Суббота 2-й недели Великого поста;
- 12 марта – Неделя 2-й Великого поста, Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского;
- 18 марта – Суббота 3-й недели Великого поста;
- 19 марта – Неделя 3-й Великого поста;
- 25 марта – Суббота 4-й недели Великого поста;
- 26 марта – Неделя 4-й Великого поста.
Календарь христианских праздников на каждый месяц 2023 года / Фото Unsplash
Апрель
- 2 апреля – Неделя 5-й Великого поста;
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля – Лазарева суббота;
- 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
- 10 апреля – Великий Понедельник;
- 11 апреля – Большой Вторник;
- 12 апреля – Большая Среда;
- 13 апреля – Большой Четверг. Тайный ужин;
- 14 апреля – Великая Пятница. Распятие Христа;
- 15 апреля – Великая Суббота. Последний день Великого поста;
- 16 апреля – Пасха – Светлое Христово Воскресение;
- 17 апреля – Первый день Пасхальной недели;
- 23 апреля – Последний день Пасхальной недели;
- 25 апреля – Радоница;
- 30 апреля – Неделя 3-я после Пасхи.
Май
- 7 мая – Неделя 4-я после Пасхи;
- 14 мая – Неделя 5-я после Пасхи;
- 21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Неделя 6-я после Пасхи;
- 22 мая – Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца;
- 25 мая – Вознесение Господне;
- 28 мая – Неделя 7-я после Пасхи.
Июнь
- 3 июня – Троицкая суббота;
- 4 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница;
- 5 июня – День Святого Духа, Первый день Троицкой недели;
- 11 июня – Неделя 1-я по Пятидесятнице, Последний день Троицкого недели;
- 12 июня – Начало Петра поста;
- 18 июня – Неделя 2-я по Пятидесятницу.
Июль
- 7 июля – Рождество Иоанна Предтечи;
- 11 июля – Последний день Петрова поста;
- 12 июля – Апостолов Петра и Павла (День Петра и Павла).
Православный календарь на 2023 год / Фото "Твой Город"
Август
- 14 августа – Первый день Успенского поста;
- 19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас);
- 27 августа – Последний день Успенского поста;
- 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
Сентябрь
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи, Постный день;
- 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня. Постный день.
Октябрь
- 7 октября – Покровская суббота;
- 9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
- 4 ноября – Дмитровская поминальная суббота;
- 18 ноября – Михайловская суббота;
- 28 ноября – Начало Рождественского поста.
Декабрь
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 19 декабря – День Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.