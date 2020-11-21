28-летнюю американскую рэпершу Cardi B не пугает общественное порицание и критика. Она осознает свою сексуальность и не скрывает ее даже от детей. На глазах у 2-летней дочери Калчер она эротично покрутила большой грудью, показав видео публике.

За эпатажной Cardi B в инстаграме следят 78 миллионов пользователей, которые обожают рэпершу за прямолинейность и сексуальность. Звезда устроила вечеринку дома, для которой выбрала довольно дерзкий образ. Она надела черный корсет с прозрачными вставками и глубоким вырезом. Он едва удержал большую грудь звезды. Look дополнили укороченные брюки с завязками и черные кроссовки.

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Однако Cardi B любит добавлять в монохромные образы яркие детали. На этот раз она сделала ставку на неоновый цвет. Кислотными прядями она дополнила прическу и выбрала этот цвет для теней. Макияж артистка сделала с акцентом на глазах, а губы накрасила розовой помадой.

Она устроила съемку вблизи дорогого спорткара, однако останавливаться на этом не стала. Певица сняла видео, на котором перед камерой покрутила аппетитной грудью. Ролик должен был быть очень эротичным, однако его запись прервала 2-летняя дочь звезды Калчер, которая неожиданно появилась в кадре. Поэтому Cardi B была вынуждена выйти из образа сексуальной рэперши и вернуться к роли мамы.