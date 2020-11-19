Сексапильная британская модель Деми Роуз не прекращает радовать сеть горячими фотографиями. Звезда опубликовала новый откровенный кадр, взбудоражив сеть.

Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение поклонников новым пикантным кадром. Звезда порадовала 15 миллионов подписчиков и опубликовала фотографию с откровенной фотосессии на личной странице в инстаграм.

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Деми Роуз предстала перед объективом на фоне чрезвычайно живописной локации. Она позировала на фоне океана и кораблей. Впрочем, фотосет получился очень эротичным.

Модель для пикантного образа надела белый сплошной купальник с украшением на поясе. Бикини с глубоким декольте подчеркнуло ее пышную грудь и бедра, сделав акцент на тонкой талии Деми. Сверху она накинула черную рубашку с длинным рукавом.

Аутфит дополняла темная цепочка с золотистой подвеской, что придавало образу особой перчинки. Также Деми надела очки со светлой оправой. Сексапильная британка уложила короткие волосы легкими волнами и распустила их. Она подчеркнула глаза длинными черными стрелками и накрасила губы розовой помадой.



Деми Роуз / Instagram / @demirose