После новогодних приготовлений: как быстро и легко помыть загрязненную плиту
После долгих часов у плиты, когда хозяева и хозяйки готовятся к праздникам, не очень-то хочется долго заниматься уборкой. Читайте, как легко избавиться от нагара и жира на решетках и поверхности газовой плиты.
Плиту можно эффективно очистить без применения токсичных моющих средств – обычные домашние продукты справятся с загрязнениями на плите. 24 канал.
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Уксус
Столовый уксус может эффективно очистить грязную решетку и поверхность плиты и вернуть им свежесть.
Чтобы воспользоваться таким методом очистки, необходимо:
- Протереть поверхность плиты влажной тряпкой, предварительно вмокнув в раствор уксуса и воды в соотношении 1 к 1;
- Найти достаточно большую емкость, в которую поместится решетка;
- Залить в емкость уксус и положить прутья. Обмокните решетку в уксус со всех сторон, чтобы не осталось грязных участков;
- Оставить прутья в уксусе на полтора-два часа;
- После этого решетку протереть тряпкой и промыть в проточной воде.
Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash
кипяток
Кипящая вода может стать универсальным и дешевым средством для очистки решеток от нагара.
Чтобы очистить решетку таким способом, нужно:
- Найти емкость, в которую решетка поместится полностью;
- покрыть водой и поставить на огонь;
- Кипятить решетку до того момента, как начнет отставать жир и нагар;
- После этого нужно дать решетке немного остыть и отмыть остатки грязи скребком или жесткой тряпкой.
Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash
Сода
Еще одно универсальное и нетоксичное средство для очистки как поверхности, так и решетки празднично загрязненной плиты – пищевая сода, которая может справиться даже со стойкими загрязнениями.
Чтобы очистить плиту с помощью соды, нужно:
Смешать пищевую или кальцинированную соду с водой в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась своеобразная кашица;
Нанести смесь на поверхность плиты и решетку со всех сторон и оставить более чем на 1 час отмокать;
После этого натереть решетку скребком или ершиком, стирая грязь и жир. Эмалированную поверхность плиты тереть жесткими тряпками нельзя – воспользуйтесь губкой или мягкой тряпкой из микрофибры;
В конце решетки нужно тщательно промыть водой, чтобы не было белых разводов от соды. Поверхность плиты достаточно протереть чистой тряпкой.
Как почистить решетку и поверхность плиты / Фото Unsplash