Как охладить авто летом: 5 элементарных лайфхаков
Когда на улице рекордные температуры, в авто находиться просто ужасно. Нет, чем дышать и хочется только одного – холода.
Охлаждение автомобиля летом – важно для комфорта и безопасности во время поездок. Есть несколько полезных советов от 24 Канала, как сделать прохладу в салоне авто.
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Способы охладить салон авто
В такой ситуации вам понадобятся солнцезащитные шторки. Их нужно установить на окна автомобиля, особенно на переднее стекло и боковые окна, на которые наиболее направлен прямой солнечный свет.
Солнцезащитная штора / Фото "Розетка"
Ищите тень. Старайтесь парковаться только в тех местах, где расположены большие деревья или навесы. Это уменьшит нагрев автомобиля под прямыми солнечными лучами.
Если безопасность разрешает, оставьте окна или люк автомобиля полуоткрытыми при длительной парковке. Таким образом, нагретый воздух будет выходить из салона и снизит температуру в автомобиле.
Перед тем, как садиться в автомобиль, откройте дверь на несколько минут, чтобы выпустить горячий воздух из салона. Затем включите вентиляцию, установив ее на высшую позицию, чтобы ускорить процесс охлаждения.
Вентиляция в авто / Фото Polis.ua
Если кресла в вашем салоне черного цвета, они будут поглощать тепло и от этого будет становиться еще теплее. Попытайтесь приобрести для них защитные чехлы светлых цветов и вы увидите результат.