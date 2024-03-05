Для любимой женщины, мамы или сестры: 9 идей оригинальных букетов на 8 марта

8 марта, по традиции, многие мужчины дарят своим женщинам красивые букеты. Конечно, можно купить цветы в магазине. Однако некоторым людям гораздо приятнее получать подарки, сделанные своими руками.

Накануне праздника LifeStyle 24 делится интересными идеями оригинальных букетов, которые легко повторить дома. Одну из этих необычных композиций можно подарить жене, маме, подруге, сестре или девушке.

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Сладкий букет

Для женщин, которые любят сладости, прекрасно подойдет сладкий букет. Возьмите любимые конфеты, зефир, печенье или батончики и сделайте красивую композицию. Используйте ленты и специальную бумагу для цветов.

Букет из зефира / Фото "Саморобки"

Букет из конфет / Фото My handmade

Букет из шоколадных конфет / Фото "Самотужки"

Фруктовый букет

Если же ваша мама, подруга или жена ведет здоровый образ жизни, то букет из фруктов – удачная идея. Однако здесь также стоит обратить внимание на вкусовые предпочтения человека. Так вы точно его поразите.

Оригинальный фруктовый букет / Фото "Пустунчик"

Красивый весенний букет / Фото My handmade

Интересная идея букета из фруктов / Фото "Самотужки"

Букет из бумаги

Делать букет из бумаги – это прекрасное занятие для родителей и детей. Кроме того, на 8 марта малыши смогут порадовать маму подарком, сделанным собственноручно. Здесь стоит проявить креатив, творчество и оригинальность.

Ромашки из бумаги / Фото My handmade

Красивые цветы из бумаги / Фото "Пустунчик"

Ваза с цветами, сделанными своими руками / Фото "Пустунчик"