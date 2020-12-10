В преддверии новогодних праздников певица Наталья Могилевская решила сделать приятный сюрприз знаменитой подруге Ирине Билык. Артистка решила похвастаться презентом публично. Какими подарками обмениваются звезды украинского шоу-бизнеса, смотрите на LifeStyle 24.

Народная артистка Наталья Могилевская любит завязывать дружбу с известными коллегами и, похоже, часто поражает близких дорогими подарками. Звездная подруга певицы Ирина Билык в инстаграм-профиле опубликовала фото, которым показала подарок от Могилевской к новогодним праздникам.

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Приятно получить накануне праздников неожиданный и очень красивый подарок! Дорогая Наташенька, я безумно счастлива такому вниманию и буду готовить сюрприз в ответ,

- написала Ирина Билык.

Певица похвасталась, что от "любимой подруги" получила роскошные босоножки от украинского бренда The COAT дизайнера Екатерины Сильченко. Это обувь с тонкими цепочками на каблуке из капсульной коллекции. Она щедро украшена камнями и стоит 5 200 гривен.

Стоит добавить, что Ирина Билык и Наталья Могилевская дружат давно. По случаю 50-летия Билык подруга поздравила ее архивным фото, на котором целуется с именинницей. А недавно написала в сети: "Моя любимая, моя идеальная, моя звезда. Как же я люблю твои песни, всегда помни, что я рядом и я твой друг. Мои поцелуи от блондинки к блондинке".



Подарок Могилевской для Ирины Билык / Instagram / @bilyk_iryna