В пальто за 60 тысяч гривен: Наталия Могилевская поразила дерзким образом – фото
Певица Наталия Могилевская в очередной раз покорила поклонников новым нарядом. Для съемки она примерила пальто от французского бренда, которое надела на голое тело.
Еще в июле этого года 45-летняя Наталия Могилевская кардинально изменила цвет волос, перекрасившись в блондинку. С тех пор изменился и имидж звезды – в ее гардеробе все чаще появляются яркие эпатажные вещи. Несколько невероятных образов она показала в новой фотосессии, кадры из которой опубликовала в инстаграм-профиле.
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Дерзкие наряды Наталии Могилевской
Певица предстала в роскошном двубортном пальто насыщенного красного цвета от французского бренда Barbara Bui. Стоимость такой одежды составляет более 60 тысяч гривен. Его звезда не стала комбинировать ни со свитером, ни с рубашкой, показав глубокое декольте. К откровенному вырезу внимание привлекало массивное колье с кольцами.
Перед камерой Наталия Могилевская предстала с изысканной укладкой и ярким макияжем с красными губами и тенями персикового цвета. Этот нестандартный look в сочетании с дерзким макияжем поклонники оценили одобрительно, подчеркнув, что едва узнали артистку.
Наталия Могилевская в пальто за 60 тысяч гривен / Instagram / @nataliya_mogilevskaya
В кадре Наталия Могилевская позировала и в образе total white. На ней вязаный свитер, брюки свободного покроя и осенние сапоги, напоминающие ковбойские ботинки. Кроме того, исполнительница примерила жакет карамельного цвета, в котором выглядела очень женственно и изящно.
Наталия Могилевская / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya
Наталия Могилевская / Photo by Instagram / @spazio.ua
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