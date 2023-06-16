4 неожиданных вещества, от которых черешня перестанет гнить

Во время сильных осадков любые ягоды страдают избыточной влагой. Как следствие, начинают развиваться разные болезни.

Среди всех заболеваний черешни ведущее место занимает плодовая гниль или монолиоз. Болезнь часто проявляется когда ягоды становятся спелыми. Это происходит, когда в них поступает много влаги. От этого они начинают трескаться и заражаться грибком. 24 Канал подскажет, как справиться с этой проблемой.

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Как бороться с плодовой гнилью черешни

Следует отметить, что когда плодовая гниль уже поразила ягоды, их будет невозможно спасти. В этом случае их нужно удалить.

Также во многих случаях бороться с этой болезнью можно только специальными химическими препаратами, которые можно приобрести в специальных садоводческих магазинах.

Впрочем, для профилактики от плодовой гнили можно использовать народные средства.

Хорошо подойдет по такому делу мочевина. Понадобится 500 грам вещества на 10 литров воды.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"

Не менее эффективным будет железный купорос. Для приготовления нужно взять 500 грам порошка на 10 литров воды.



Железный купорос / Фото "Эпицентр"

В борьбе с плодовой гнилью можно обрабатывать черешню 3% раствором бордоской жидкости. Чтобы приготовить ее самостоятельно, нужно развести 300 грамм медного купороса и 400 грамм негашеной извести в 10 литрах воды. Это нужно делать, когда распускаются почки.



Бордоская жидкость / Фото Floristics.info

Второй раз опрыскивать деревья черешни надо, когда они отцвели. Для этого следует использовать 1% раствор бордоской жидкости или фунгициды – специальные противогрибковые вещества.

Третий раз возделываем через 20 дней после цветения. Используем хлорокись меди в пропорции 40 грам на 10 литров воды.



Хлорокис меди / "Агроподдержка"