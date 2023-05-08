Исчезнут через мгновение: проверенные средства борьбы с муравьями на грядках
Если муравьев на грядках становится слишком много, они начинают создавать проблемы. Потому что ухудшается рост и развитие растений. А значит – с муравьями на грядках нужно бороться.
Муравьи могут быть полезными для земли, но когда их становится много – они начинают наносить вред растениям. Поэтому нужно с ними бороться. Как избавиться от муравьев на грядках – расскажет 24 Канал.
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Как избавиться от муравьев на грядках
Борная кислота – отличный способ как бороться с муравьями. Она вызывает паралич, поэтому муравьи гибнут. Кислоту разбавляют водой, добавляют немного сахара и оставляют емкости у муравейников. После "дегустации" раствора они погибают.
Борная кислота / Фото Википедия
Действенным методом в борьбе с муравьями будет лимон. Они не любят запах кислого. Потому можно распылить на грядке раствор из воды и лимонной кислоты.
Мыльно-уксусный раствор может быть помощником по этому делу. Для приготовления нужно взять кусок хозяйственного мыла и 1 литр уксуса. Растворим смесь в ведре воды. Затем этот раствор заливают в небольшие дырки муравейника.
Хозяйственное мыло / Фото Эпицентр
Очень простой способ избавиться от муравьев с помощью кипятка. Заливайте муравьиные дыры горячей водой. Это может уничтожить гнездо и заставить их переселиться.
Раствор марганцовки. Раскройте несколько ложек марганцовки в литре воды и разбрызгивайте его на местах, где появляются муравьи. Этот раствор поможет обезвредить муравьев. Можно сразу рассыпать несколько ложек марганцовки вокруг растений на грядке. Муравьи не терпят запаха марганцовки и будут избегать зон, где ее рассыпали.
Используйте другие растения. Муравьи не любят запах мяты, чеснока, перца и капусты. Поставьте растения с такими ароматами у грядок или распылите на них раствор из эфирных масел.