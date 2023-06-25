Универсальное средство для всех растений, которое вы искали

Борная кислота содержит вещество, позволяющее растениям лучше получать воздух. Особенно это необходимо им в жаркую погоду, когда развиваются побеги и листья.

Борную кислоту необходимо использовать тогда, когда вы видите такие признаки, как скручивание листьев, пятна на нем, плохое цветение и медленный рост стебля. Как именно ею можно подкармливать растения – расскажет 24 Канал.

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Борная кислота для растений

Такое вещество существенно влияет на рост и интенсивное развитие цветка.

и интенсивное развитие цветка. Корни получают достаточное количество кальция и кислорода.

Обработка раствором кислоты укрепит здоровье цветка и его способность противодействовать вредителям и болезням.

и болезням. Уменьшается вероятность того, что растения будут гнить.

Борная кислота – прекрасное удобрение для фиалок, фикусов, бегоний, орхидей, цикламен и похожие цветы.

Готовить раствор на основе борной кислоты очень просто. Надо взять 2-5 грам порошка на 10 литров воды. Количество этого вещества зависит от того, в каком состоянии растения: если есть серьезные проблемы – нужно добавлять его больше.

Борная кислота плохо растворяется в воде комнатной температуры, поэтому порошок нужно залить кипятком. Затем смесь лучше перелить в распылитель и хорошо смешать.

Правила пользования борной кислотой

Чаще борной кислотой возделывают растения из распылителя. Здесь следует помнить следующие нюансы:

лучше подкармливать растения этим средством рано утром или поздно вечером, чтобы не было солнечных ожогов на листьях;

этим средством рано утром или поздно вечером, чтобы не было солнечных ожогов на листьях; оптимальный вариант – дождаться облачной погоды;

для этого процесса советуют использовать пульверизатор.

Будьте внимательны, и если видите большие капли на листьях и ветвях, то не продолжайте процедуру. Не стоит давать слишком много воды.

Поливайте растения чисто под корень, чтобы они не попадали на листву.

Борная кислота в чистом виде лучше не применять, потому что можете обжечь растение его.