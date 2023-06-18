Борная кислота ускоряет развитие корневой системы огурцов и увеличивает урожай. А если есть недостаток бора – то соцветия опадают, а листья начинают желтеть. Как правильно использовать борную кислоту для огурцов – расскажет 24 Канал.

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Подкормка борной кислотой

В течение выращивания огурцов их нужно удобрить борной кислотой три раза. Первую подкормку вносят, когда появляются бутоны. Во второй раз огурцы удобряют во время цветения. Последний раз подкармливают в начале плодоношения.

Если вы применяли другие удобрения, содержащие бор, то отдельно не нужно вносить борную кислоту.



Борная кислота / Фото "Ковалент"

Слишком высокая концентрация бора может быть вредной, поэтому важно соблюдать правильную дозу. Обычно рекомендуется растворять 1/4 чайной ложки борной кислоты в 4 литрах воды для полива огурцов.

Добавьте борную кислоту в воду и хорошо перемешайте, чтобы ее полностью растворить.

Используйте раствор борной кислоты только под корень огурцов. Не наливайте его на листья, потому что могут появиться пятна или повреждения. Разве можно легко распиливать на листья из опрыскивателя.

Используйте борную кислоту в качестве дополнительного удобрения раз в 2-3 недели, но не слишком часто. Проверяйте растения, наблюдайте за их состоянием и реагируйте в соответствии с их потребностями.