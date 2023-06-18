Борна кислота прискорює розвиток кореневої системи огірків та збільшує урожай. А якщо є нестача бору – то суцвіття опадає, а листя починає жовтіти. Тож як правильно використати борну кислоту для огірків – розкаже 24 Канал.

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Підживлення борною кислотою

Протягом вирощування огірків, їх треба удобрити борною кислотою три рази. Перше підживлення вносять, коли з'являються бутони. Вдруге огірки удобрюють під час цвітіння. Останній раз підживлюють на початку плодоношення.

Якщо ви застосовували інші добрива, що містять бор, тоді окремо не потрібно вносити борну кислоту.



Борна кислота / Фото "Ковалент"

Надто висока концентрація бору може бути шкідливою, тому важливо дотримуватися правильної дози. Зазвичай рекомендується розчиняти 1/4 чайної ложки борної кислоти в 4 літрах води для поливу огірків.

Додайте борну кислоту до води та добре перемішайте, щоб повністю розчинити її.

Використовуйте розчин борної кислоти тільки під корінь огірків. Не наливайте його на листя, бо можуть з'явитися плями або пошкодження. Хіба можна легенько розпилювати на листя з оприскувача.

Використовуйте борну кислоту як додаткове добриво раз у 2-3 тижні, але не дуже часто. Перевіряйте рослини, спостерігайте за їхнім станом та реагуйте відповідно до їхніх потреб.