79 лет назад британская писательница Агата Кристи написала известный роман "Десять негритят", однако ее правнук Джеймс Причард решил переименовать произведение из-за расистского термина. Теперь роман будет выходить в свет с названием "Их было десять".

На фоне мировых протестов против расизма и дискриминации правнук Агаты Кристи решил сменить название самого скандального романа писательницы "Десять негритят". Джеймс Причард убрал из заглавия оскорбительное слово "негр", отныне произведение будет выходить в свет с названием "Их было десять".

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Он возглавляет организацию Agatha Christie Limited, которая владеет правами на произведения Агаты Кристи. Правнук писательницы подчеркивает, что искусство не должно пропагандировать расизм.

Так, в США детективный роман никогда не выходил под названием "Десять негритят": сначала его сменили на "Десять маленьких индейцев", а впоследствии – "И не осталось ни одного". Отныне не только во Франции, но и по всему миру, и повсюду будет звучать заголовок "Их было десять".

Когда книга была написана, язык был другим, и мы использовали слова, которые сейчас забыты. Мы больше не должны использовать термины, которые могут ранить. В 2020 году это правильное поведение,

– заявил правнук Агаты Кристи.

Джеймс Причард также отметил, что его прабабушка своим творчеством хотела дарить радость, а не обижать кого-то. Стоит отметить, что слово "негр" в романе звучит 74 раза, поэтому это не просто смена заголовка, это целый перевод, во время которого пришлось адаптировать содержание к новому названию.

Напомним, что в мае компания Amazon France удалила роман с оригинальным названием со своей торговой платформы.