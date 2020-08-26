Більше не "Десять негренят": правнук Агати Крісті перейменував роман через расизм
79 років тому британська письменниця Агата Крісті написала відомий роман "Десять негренят", проте її правнук Джеймс Прічард вирішив перейменувати твір через расистський термін. Тепер роман буде виходити у світ з назвою "Їх було десять".
На тлі світових протестів проти расизму й дискримінації правнук Агати Крісті вирішив змінити назву найскандальнішого роману письменниці "Десять негренят". Джеймс Прічард прибрив з заголовка образливе слово "негр" й відтепер твір виходитиме друком з назвою "Їх було десять".
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Він очолює організацію Agatha Christie Limited, яка володіє правами на твори Агати Крісті. Правнук письменниці наголошує, що мистецтво не повинно пропагувати расизм.
Так, в США детективний роман ніколи не виходив під назвою "Десять негренят": спочатку її змінили на "Десять маленьких індіанців", а згодом – "І не лишилось жодного". Відтепер не лише у Франції, а й по всьому світу і всюди звучатиме заголовок "Їх було десять".
Коли книжка була написана, мова була іншою, і ми використовували слова, які зараз забуті. Ми більше не повинні використовувати терміни, які можуть поранити. У 2020 році це правильна поведінка,
– заявив правнук Агати Крісті.
Джеймс Прічард також зазначив, що його прабабуся своєю творчістю хотіла дарувати радість, а не ображати когось. Варто зазначити, що слово "негр" у романі звучить 74 рази, тому це не просто зміна заголовка, це цілий переклад, під час якого довелося адаптувати зміст до нової назви.
Нагадаємо, що в травні компанія Amazon France вилучила роман з оригінальною назвою зі своєї торгової платформи.