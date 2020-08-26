79 років тому британська письменниця Агата Крісті написала відомий роман "Десять негренят", проте її правнук Джеймс Прічард вирішив перейменувати твір через расистський термін. Тепер роман буде виходити у світ з назвою "Їх було десять".

На тлі світових протестів проти расизму й дискримінації правнук Агати Крісті вирішив змінити назву найскандальнішого роману письменниці "Десять негренят". Джеймс Прічард прибрив з заголовка образливе слово "негр" й відтепер твір виходитиме друком з назвою "Їх було десять".

Читайте також Журнал The Guardian присвятив нову обкладинку протестам в Білорусі

Він очолює організацію Agatha Christie Limited, яка володіє правами на твори Агати Крісті. Правнук письменниці наголошує, що мистецтво не повинно пропагувати расизм.

Так, в США детективний роман ніколи не виходив під назвою "Десять негренят": спочатку її змінили на "Десять маленьких індіанців", а згодом – "І не лишилось жодного". Відтепер не лише у Франції, а й по всьому світу і всюди звучатиме заголовок "Їх було десять".

Коли книжка була написана, мова була іншою, і ми використовували слова, які зараз забуті. Ми більше не повинні використовувати терміни, які можуть поранити. У 2020 році це правильна поведінка,

– заявив правнук Агати Крісті.

Джеймс Прічард також зазначив, що його прабабуся своєю творчістю хотіла дарувати радість, а не ображати когось. Варто зазначити, що слово "негр" у романі звучить 74 рази, тому це не просто зміна заголовка, це цілий переклад, під час якого довелося адаптувати зміст до нової назви.

Нагадаємо, що в травні компанія Amazon France вилучила роман з оригінальною назвою зі своєї торгової платформи.