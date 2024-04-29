Канун Пасхи: какие запреты нужно соблюдать в Великую субботу

Уже в это воскресенье христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Сегодня же начинается Страстная неделя – один из самых строгих периодов Великого поста. Верующие посвящают это время подготовке к празднику и духовному очищению.

Последний день перед Пасхой называется Великая суббота. В некоторых храмах тогда уже начинают святить корзины. А что запрещено делать, знает LifeStyle 24.

Важно Надо знать каждому: когда не стоит работать перед Пасхой

Что такое Великая суббота

В Великую субботу христиане вспоминают, как похоронили Иисуса Христа. Иосиф Аримафейский попросил, чтобы римский император Понтий Пилат позволил ему забрать тело Сына Божьего. Сначала мужчина смазал его пряностями, а затем завернул в плащаницу. Господа похоронили в саду Иосифа, в пещере недалеко от Голгофы. Ее также закрыли камнем.

Запреты накануне Пасхи

Не нужно забывать, что в Великую субботу продолжается пост. Поэтому запрещено употреблять алкоголь, есть мясные и молочные продукты. По традиции, в этот день люди завершают последние приготовления к Пасхе. В частности, раскрашивают крашенки, расписывают писанки и пекут куличи.

Нельзя тяжело работать, к примеру, в саду или в огороде.

Не стоит ссориться, злословить, обижаться и злиться.

Не рекомендуется заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.

Лучше не устраивать громкие застолья.

Не следует ходить на охоту или рыбалку.

В канун Пасхи следует посвятить молитве и добрым делам. Простите все обиды друг другу, чтобы встретить праздник с чистыми мыслями.