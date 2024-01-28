Тогда враг захватил власть почти по всей территории Левобережной Украины. Многочисленной русской армией командовал генерал Муравьев. О правде и мифах, которые существуют относительно боя под Крутами, читайте в материале.

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Бой под Крутами: мифы

Еще в советское время появился миф о том, что когда происходили бои под Крутами, в Киеве звучал русский язык. Однако в 1917-1918 годах большое количество жителей столицы разговаривало на украинском. Более того, армия генерала Муравьева расстреливала украиноязычных киевлян. Также террор испытали люди, которые работали на государственных предприятиях УНР и имели удостоверения УНР.

Важно заметить, что на самом деле бои под Крутами не происходили 29 января. Дело в том, что сначала армия большевиков взяла город Бахмач. Захватчики перепутали его с Крутами, потому что плохо знали украинскую территорию. Битва под Крутами началась позже, а именно 30 января, и продолжалась до 5-6 февраля.

Тогда Киев защищало много студентов и добровольцев. Однако в бою под Крутами также принимали участие военные армии Украинской Народной Республики и украинские сечевые стрельцы. Известно, что украинский командир Аверкий Гончаренко не посылал студентов, которые не имели соответствующего опыта, на самую станцию Круты.

Бой под Крутами: правда

Армия большевиков была в десять раз больше, кроме того, владела артиллерией и бронепоездом. Украинцев было 520, они имели одну пушку и 16 пулеметов. В боях под Крутами погибли около 300 россиян. А павших украинских героев похоронили на Аскольдовой Могиле, которая есть в Киеве.

Во время боев один из взводов студенческого шалаша плохо сориентировался и вышел на станцию Круты. Тогда ее уже контролировала большевистская армия. Враги сначала пытали, а затем убили украинских воинов. Исследователи говорят, что один из героев, Григорий Пипский, перед расстрелом спел "Ще не вмерла Україна".