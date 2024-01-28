Тоді ворог захопив владу майже на всій території Лівобережної України. Численною російською армією командував генерал Муравйов. Про правду та міфи, які існують щодо бою під Крутами, читайте у матеріалі.

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Бій під Крутами: міфи

Ще у радянські часи з'явився міф про те, що коли відбувалися бої під Крутами, у Києві лунала російська мова. Однак у 1917-1918 роках велика кількість жителів столиці розмовляла українською. Ба більше, армія генерала Муравйова розстрілювала україномовних киян. Також терору зазнали люди, які працювали на державних підприємствах УНР та мали посвідки УНР.

Важливо зауважити, що насправді бої під Крутами не відбувалися 29 січня. Річ у тім, що спершу армія більшовиків взяла місто Бахмач. Загарбники переплутали його з Крутами, оскільки погано знали українську територію. Битва під Крутами розпочалася пізніше, а саме 30 січня, і тривала до 5-6 лютого.

Тоді Київ захищало багато студентів та добровольців. Однак у бою під Крутами також брали участь військові армії Української Народної Республіки та українські січові стрільці. Відомо, що український командир Аверкій Гончаренко не посилав студентів, які не мали відповідного досвіду, на саму станцію Крути.

Бій під Крутами: правда

Армія більшовиків була вдесятеро більшою, крім того, володіла артилерією та бронепотягом. Українців було 520, вони мали одну гармату та 16 кулеметів. У боях під Крутами загинуло близько 300 росіян. А полеглих українських героїв поховали на Аскольдовій Могилі, яка є у Києві.

Під час боїв один зі взводів студентського куреня погано зорієнтувався і вийшов на станцію Крути. Тоді її вже контролювала більшовицька армія. Вороги спершу катували, а потім вбили українських воїнів. Дослідники кажуть, що один з героїв, Григорій Піпський, перед розстрілом заспівав "Ще не вмерла Україна".