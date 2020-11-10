Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в Колизее, Версале и музее Яд Вашем. Во время выступления на Международном форуме культурной дипломатии супруга президента продемонстрировала элегантный аутфит.

Об участии первой леди в Международном форуме сообщили на сайте президента. Также о методе распространения украинского языка в мире через создание украиноязычных аудиогидов в крупнейших мировых музеях и культурных памятниках Елена Зеленская рассказала в статье, которую опубликовала на личной странице в инстаграм.

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Но больше всего внимание поклонников привлек образ жены Владимира Зеленского. Поскольку встреча состоялась в онлайн-формате, то Елена сидела перед ноутбуком за столом, поэтому можно разглядеть лишь верх ее аутфита, однако он также поражает красотой.

Образ Елены Зеленской

Первая леди предстала перед камерой в красивой блузке молочного цвета с цветочным принтом. Такой look изрядно подходит Зеленской, подчеркивает ее красоту. Для деловых встреч Елена часто выбирает блузки и костюмы, которых в ее гардеробе немало.

Аутфит супруга президента дополнила минималистичными серьгами, а также сделала безупречный маникюр, накрасив ногти лаком бордового цвета. Волосы Елена уложила в легкие локоны, а на лице сделала повседневный макияж в естественных оттенках.