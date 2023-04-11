Бриллиантовые писанки в вине на Пасху: как повторить тренд тиктока дома
11 апреля 2023, 11:40Читати новину українською
В тиктоке появился новый пасхальный тренд – "мерцающих писанок". Их очень легко сделать, а еще эти писанки любуют глаз необычными перламутровыми расцветками. Как их нарисовать – читайте дальше.
В соцсетях все большую популярность приобретает тренд бриллиантовых писанок. Они выглядят невероятно: блестят со всех сторон. Как их правильно делать и как добиться такого эффекта, подскажет 24 Канал.
Это интересно Легко и красиво: как сделать яйцо в домашних условиях
Как сделать мерцающие писанки
- Сырые яйца нужно хорошо помыть, чтобы они были гладкими.
- После этого ставим в кастрюлю и заливаем красным вином – полусладким или сладким.
- Можно взять сухое вино, но обязательно добавить в него 1 столовую ложку сахара. Во время варки следует добавить 1 столовую ложку уксуса.
- После кипения варим яйца 10-15 минут. Яйца в вине нужно оставить на 2-3 часа, чтобы они настоялись.
- Когда вытащили яйца из вина, нужно положить их на салфетку. Они должны полностью высохнуть.
- Во время высыхания вы увидите, как на скорлупе яиц появляются мерцающие блестки.