Бриллиантовые писанки в вине на Пасху: как повторить тренд тиктока дома

В тиктоке появился новый пасхальный тренд – "мерцающих писанок". Их очень легко сделать, а еще эти писанки любуют глаз необычными перламутровыми расцветками. Как их нарисовать – читайте дальше.

В соцсетях все большую популярность приобретает тренд бриллиантовых писанок. Они выглядят невероятно: блестят со всех сторон. Как их правильно делать и как добиться такого эффекта, подскажет 24 Канал.

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Как сделать мерцающие писанки