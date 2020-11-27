В пятницу, 27 ноября, Настя Каменских презентовала новый хит Vibe и клип, для которого позировала в обольстительных образах. Один из них звезда эффектно показала на фото, сделанных посреди столицы.

Настя Каменских выпустила крайне откровенную песню Vibe о глубоких и сильных чувствах, которые рождаются в момент слияния двух душ. На личной странице в Инстаграме она прокомментировала премьеру и продемонстрировала фантастический образ из клипа.

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"Vibe любви, эйфории, благодарности и все еще волнения – все это я сейчас чувствую. В Vibe я полностью открылась вам и рассказала свою историю", – написала артистка, которую все еще переполняют эмоции после долгожданной премьеры.

Образ Насти Каменских

Для съемок певица подобрала множество красивых образов, однако едва ли не самым ярким стал look, в котором она дефилировала по центру столицы. Каменских надела блестящее серебряное платье с пайетками длины макси. Легкое полупрозрачное одеяние прекрасно подчеркивало стройную фигуру звезды и женственные формы. Глубокий разрез до бедер добавлял сексуальному образу пикантности.

Невероятное платье Настя Каменских скомбинировала с черными ботфортами на устойчивых каблуках и кожанкой с молниями. Особое внимание она уделила аксессуарам. Исполнительница подобрала длинные серьги с камнями и массивные перстни. Стилисты сделали ей изысканный макияж с серебряными тенями и нюдовой помадой, а волосы оставили естественно волнистыми и объемными.

Образ Насти Каменских из нового клипа Vibe / Фото Instagram / @kamenskux



Образ Насти Каменских из нового клипа Vibe / Фото Instagram / @kamenskux